Расширяя присутствие: в Израиле появилась первая постоянная база армии США

Командир Управления авиационной обороны израильской армии генерал Цвика Хаймович и заместитель командующего сухопутными войсками США в Европе генерал Джон Гронски на церемонии открытия американской базы близ поселка Машабим в южном Израиле © AP Photo/Tsafrir Abayov

"Это посыл, в котором говорится, что Израиль лучше подготовлен. Это посыл, в котором говорится, что Израиль совершенствует реакцию на угрозы", — заявил на церемонии открытия базы командир Управления авиационной обороны израильской армии генерал Цвика Хаймович.

Работа над созданием первой базы США в Израиле велась два года. Как в Вашингтоне, так и в Тель-Авиве открытие базы считают качественно новым этапом военного сотрудничества.

Первая база — не первый объект

Как заявил генерал Хаймович, Израиль впервые учредил "постоянную военную базу США под американским флагом". Тем не менее к моменту ее открытия на территории Израиля уже функционировал один американский военный объект — радарный комплекс близ города Димона в пустыне Негев.

Более того, если новая база близ Машабима находится на территории израильской и действует "в соответствии с руководящими принципами и нормами Армии обороны Израиля", то доступ на комплекс "Димона" есть лишь у военнослужащих США.

На территории комплекса "Димона" с 2008 года размещены переносные обзорные радиолокационные комплексы AN/TPY-2. Как сообщал TIME со ссылкой на израильских военных, радары способны засечь взлет любой ракеты или самолета на расстоянии до 2,4 тыс. км.

Уже тогда далеко не все израильтяне приветствовали размещение американских "всевидящих" радаров у себя в стране. Источники в правительстве Израиля говорили, что "даже мужу и жене" нужно иногда скрывать что-то друг от друга. Но спустя почти 10 лет Тель-Авив пошел на размещение постоянной базы армии США всего в 30 км от комплекса "Димона".

Объект 883

На церемонию открытия новой военной базы прибыл заместитель командующего сухопутными войсками США в Европе генерал Джон Гронски. По его словам, база, носящая название Site 883 Life Support Area (дословно переводится как "Зона поддержания жизнедеятельности объекта 883"), "символизирует сильную связь, существующую между США и Израилем".

Его израильский коллега, генерал Хаймович, пояснил, что база "предоставит пространство для того, чтобы ВВС Израиля и американская целевая группа могли совместно работать по улучшению обнаружения, перехвата и развертывания в области воздушной обороны при одновременном укреплении сотрудничества".

Значительная часть американских СМИ при освещении открытия базы напоминают о том, что Тель-Авив обеспокоен развитием баллистической программы Ирана, высшее руководство которого не раз угрожало "стереть Израиль с лица Земли". Последнее заявление такого рода прозвучало в понедельник. Главнокомандующий ВС исламской республики Абдулрахим Мусави заявил: "Мы сотрем с лица Земли Тель-Авив. Если [Израилем] будет допущена какая-то глупость, мы это сделаем".

Задачей американских военных на объекте 883 — проследить за тем, чтобы этого не произошло.

Надежная защита

В середине августа заместитель министра обороны Амир Хатами заявил о намерении вооруженных сил значительно нарастить ракетный потенциал. Ранее стало известно, что Иран увеличил финансирование программы по разработке баллистических ракет на $0,5 млрд.

Но уже сейчас Тель-Авив может находиться в зоне поражения баллистических ракет Ирана. Расстояние между Тель-Авивом и Тегераном — 1760 км. Максимальная дальность баллистических ракет семейства "Саджил", поступивших на вооружение в 2014 году — как минимум 2000 км.

У Тель-Авива, однако, есть все средства для того, чтобы такие ракеты сбивать. В противовоздушной обороне Израиля "Праща Давида" предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности, система ПВО "Железный купол" перехватывает ракеты малой дальности, а система ПРО "Хец" ("Стрела") предназначена для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности.

Причем в 2014 году, когда Израиль испытывал противоракету "Хец-2" ("Стрела-2"), он делал это совместно с Пентагоном.

Александр Мосесов