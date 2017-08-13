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Иран увеличил финансирование ракетной программы на $0,5 млрд

Международная панорама
13 августа, 10:52 UTC+3 ТАСС

По данным агентства France-Presse, законопроект, разработанный в ответ на новые санкции США против исламской республики, был принят большинством голосов

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© AP Photo/Ronald Zak

ТАСС, 13 августа. Парламент Ирана в воскресенье проголосовал за законопроект, предусматривающий выделение дополнительных $520 млн на программу по разработке баллистических ракет, а также на расширение деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в регионе. Об этом сообщает агентство France-Presse.

По его данным, законопроект, разработанный в ответ на новые санкции США против исламской республики, был принят большинством голосов.

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"Американцы должны понять, что это - только первый шаг", - цитирует агентство председателя меджлиса (парламента) Али Лариджани.

18 июля администрация США объявила о внесении в черный список 18 организаций и лиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу Ирана, иранские военные закупки и КСИР (элитная составляющая ВС Ирана). В ответ власти Ирана обратились в Совет Безопасности ООН с жалобой в адрес США относительно введенных американцами санкций, а также обвинили Вашингтон в нарушении ядерной сделки.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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