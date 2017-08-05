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СМИ: Зариф в разговоре с Могерини обвинил США в нарушении ядерной сделки

Международная панорама
5 августа, 12:53 UTC+3 ТАСС

Глава иранского МИДа также осудил совместное заявление США и трех государств ЕС - Франции, Германии и Великобритании, - относительно запуска Ираном ракеты-носителя "Симург" в конце июля

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

© EPA/CLEMENS BILAN

ТАСС, 5 августа. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил в субботу в Тегеране с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини выполнение соглашения по иранскому атому в свете новых санкций США. Как сообщило агентство Mehr, иранский дипломат в ходе беседы обвинил Вашингтон в нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), принятого Исламской Республикой и "шестеркой" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) .

Как отмечает агентство, глава иранского внешнеполитического ведомства "указал на барьеры, создаваемые США, на пути реализации СВПД". "Новая администрация в США стремится помешать Исламской Республике воспользоваться преимуществами СВПД, что является грубым нарушением ядерного соглашения",- отметил Зариф. Министр также осудил совместное заявление США и трех государств ЕС - Франции, Германии и Великобритании, - относительно запуска Ираном ракеты-носителя "Симург" в конце июля. В документе утверждалось, что этот шаг Тегерана противоречит резолюции Совета Безопасности ООН. По мнению Зарифа, подобные обвинения "шаг в неверном направлении".

Со своей стороны Могерини подтвердила иранскому министру, что "Евросоюз твердо поддерживает ядерную сделку", и что "это общая позиция всех европейских государств". По ее мнению, все участники соглашения, в том числе США, должны принимать "мудрые и пропорциональные меры". "Мы стремимся, чтобы США остались частью этого соглашения", - добавила она.

Федерика Могерини прибыла в Тегеран для участия в инаугурации переизбранного на второй срок президента Ирана Хасана Роухани, которая пройдет в 5 августа в здании Меджлиса (парламента). Кроме шефа европейской дипломатии на торжественной церемонии, как ожидается, будут присутствовать почетные гости из 92 иностранных государств, в том числе, из Великобритании, Франции, ФРГ, КНР и РФ.

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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Персоны
Роухани, Хасан Трамп, Дональд Могерини, Федерика Зариф, Мохаммад Джавад
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