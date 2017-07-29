США и их союзники осудили космические запуски Ирана

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ТАСС, 29 июля. Соединенные Штаты, Франция, Германия и Великобритания осуждают недавний запуск Ираном ракеты-носителя "Симург", считая этот шаг противоречащим резолюции Совета Безопасности ООН. Текст совместного заявления в пятницу распространила пресс-служба американского Госдепартамента.
"Своим последним запуском космической ракеты "Симург" 27 июля Иран в очередной раз продемонстрировал шаги, не соответствующие резолюции Совбеза ООН 2231. Мы осуждаем эти действия", - говорится в тексте. Его составители напоминают, что данная резолюция призывает Тегеран не заниматься разработкой баллистических ракет, способных нести ядерный боезаряд.
"При космических запусках применяются технологии, весьма схожие с теми, что используются при создании баллистических ракет, в частности межконтинентальных", - говорится в заявлении. В нем указывается, что баллистическая программа Ирана дестабилизирует регион, власти всех четырех стран призывают Исламскую Республику отказаться от запусков. В тексте отмечается, что Франция, Германия и Великобритания обсуждают с Ираном данные вопросы в двустороннем формате.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что запуск иранской ракеты-носителя говорит о невозможности доверять Ирану и необходимости вводить новые санкции, пока Тегеран "не прекратит провокационные действия".
"Ситуация с Ираном всегда возвращает нас к вопросу доверия. <...> То , что Иран нарушил свои обязательства касательно ракетных тестов, показывает, что мы не можем ему доверять. Вчерашний запуск доказывает это еще раз, - подчеркнула Хейли. - При нынешней администрации США не позволят Ирану уйти от ответственности за поведение, которое угрожает нашим интересам и нашим союзникам. Мы будем продолжать принимать меры, пока Иран не начнет полностью следовать резолюциям СБ ООН".
Иран 27 июля провел успешные испытания ракеты-носителя "Симург", способной выводить аппараты массой до 250 кг на высоту 500 км. При этом Иран является одной из 24 стран-учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.