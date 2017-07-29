Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США и их союзники осудили космические запуски Ирана

Международная панорама
29 июля, 2:51 дата обновления: 29 июля, 3:30 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июля. /ТАСС

В совместном заявлении отмечается, что при космических запусках применяются технологии, схожие с теми, что используются при создании баллистических ракет, в частности межконтинентальных

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 июля. Соединенные Штаты, Франция, Германия и Великобритания осуждают недавний запуск Ираном ракеты-носителя "Симург", считая этот шаг противоречащим резолюции Совета Безопасности ООН. Текст совместного заявления в пятницу распространила пресс-служба американского Госдепартамента.

"Своим последним запуском космической ракеты "Симург" 27 июля Иран в очередной раз продемонстрировал шаги, не соответствующие резолюции Совбеза ООН 2231. Мы осуждаем эти действия", - говорится в тексте. Его составители напоминают, что данная резолюция призывает Тегеран не заниматься разработкой баллистических ракет, способных нести ядерный боезаряд.

Смотрите также

США расценили запуск ракеты-носителя Ираном как провокацию

США расширили санкционные списки по Ирану

Трамп заявил, что Иран играет с огнем

Fox: Иран произвел очередной испытательный пуск баллистической ракеты

"При космических запусках применяются технологии, весьма схожие с теми, что используются при создании баллистических ракет, в частности межконтинентальных", - говорится в заявлении. В нем указывается, что баллистическая программа Ирана дестабилизирует регион, власти всех четырех стран призывают Исламскую Республику отказаться от запусков. В тексте отмечается, что Франция, Германия и Великобритания обсуждают с Ираном данные вопросы в двустороннем формате.

 

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что запуск иранской ракеты-носителя говорит о невозможности доверять Ирану и необходимости вводить новые санкции, пока Тегеран "не прекратит провокационные действия".

"Ситуация с Ираном всегда возвращает нас к вопросу доверия. <...> То , что Иран нарушил свои обязательства касательно ракетных тестов, показывает, что мы не можем ему доверять. Вчерашний запуск доказывает это еще раз, - подчеркнула Хейли. - При нынешней администрации США не позволят Ирану уйти от ответственности за поведение, которое угрожает нашим интересам и нашим союзникам. Мы будем продолжать принимать меры, пока Иран не начнет полностью следовать резолюциям СБ ООН".

Иран 27 июля провел успешные испытания ракеты-носителя "Симург", способной выводить аппараты массой до 250 кг на высоту 500 км. При этом Иран является одной из 24 стран-учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
США Иран Франция Германия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выразили протест в связи с шагами РФ в отношении американских дипломатов
2
Полиция Вашингтона опровергла публикацию BuzzFeed об убийстве Лесина
3
Зеркальные меры: Москва перестала сдерживаться и ответила Вашингтону
4
Renault-Nissan впервые стал мировым лидером по продажам авто
5
Что Айвазовский изобразил на картине "Девятый вал"
6
Отели и санатории Сочи заполнены туристами почти на 100%
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама