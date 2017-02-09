Fox: Иран произвел очередной испытательный пуск баллистической ракеты

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НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Иран произвел пуск баллистической ракеты со стартовой площадки, расположенной к востоку от Тегерана. Об этом сообщила в среду телекомпания Fox News со ссылкой на представителей Пентагона.
По данным телеканала, с этой же площадки в конце января был произведен пуск ракеты средней дальности. Тогда Fox News сообщал, что ракета пролетела около 600 км.
Резолюция Совета Безопасности ООН номер 2231 от 20 июля 2015 года содержит призыв к Ирану не проводить такие испытания. Подобный запуск Тегеран осуществил также в июле прошлого года.