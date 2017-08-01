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Reuters: Иран обвинил США в нарушении ядерной сделки

Международная панорама
1 августа, 14:16 UTC+3

Также иранские власти обратились в Совбез ООН с жалобой в адрес Вашингтона из-за санкций

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 августа. Власти Ирана обратились в Совбез ООН с жалобой в адрес США относительно введенных ими санкций, а также обвинили Вашингтон в нарушении ядерной сделки. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

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