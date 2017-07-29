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СМИ: в Иране заявили о втором за неделю инциденте с кораблем ВМС США в Персидском заливе

Международная панорама
29 июля, 12:41 UTC+3 ТАСС

Как утверждают иранские военные, авианосец класса Nimitz и сопровождающий его корабль произвели выстрелы в сторону иранских катеров

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ТАСС, 29 июля. Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) сообщил о втором за неделю инциденте с кораблем ВМС США в Персидском заливе, обвинив американских военных в провокационных и непрофессиональных действиях. Заявление КСИР приводит в субботу агентство Mehr.

Как утверждают иранские военные, инцидент произошел в северной части Персидского залива в минувшую пятницу близ иранской нефтяной платформы. Отмечается, что авианосец класса Nimitz и сопровождающий его корабль "произвели предупредительные выстрелы в сторону иранских катеров" из военно-морской бригады КСИР - "Зульфикар", патрулирующих район.

Такой же инцидент произошел 25 июля, тогда американский авианосец открыл предупредительный огонь в ответ на приближение иранского катера в северной части Персидского залива. В Иране эти действия расценили как провокацию.

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