СМИ: в Иране заявили о втором за неделю инциденте с кораблем ВМС США в Персидском заливе

Создатель исчезающего спрея для судей требует от ФИФА $35 млн за его использованиеСпорт 29 июля, 13:10
Участники конкурса "Мы строим мост": капитан дальнего плавания Владимир ПономаревОбщество 29 июля, 13:00
Каррера: футболисты "Краснодара" способны бороться за победу в чемпионате РоссииСпорт 29 июля, 12:53
БК "Химки" будет принимать матчи Евролиги сезона-2017/18 на "Арене-Мытищи"Спорт 29 июля, 12:49
Каррера: не все футболисты "Спартака" отошли от успехов прошлого сезонаСпорт 29 июля, 12:48
Открытие АрМИ-2017. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 29 июля, 12:48
Каррера: "Спартаку" нужны качественные усиления перед Лигой чемпионовСпорт 29 июля, 12:45
Гуляев: футбол в РФ - это народный вид спорта, ему нужно уделять максимум вниманияСпорт 29 июля, 12:43
Каррера: футболист "Спартака" Таски пропустит матч с "Краснодаром" из-за поврежденияСпорт 29 июля, 12:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 29 июля. Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) сообщил о втором за неделю инциденте с кораблем ВМС США в Персидском заливе, обвинив американских военных в провокационных и непрофессиональных действиях. Заявление КСИР приводит в субботу агентство Mehr.
Как утверждают иранские военные, инцидент произошел в северной части Персидского залива в минувшую пятницу близ иранской нефтяной платформы. Отмечается, что авианосец класса Nimitz и сопровождающий его корабль "произвели предупредительные выстрелы в сторону иранских катеров" из военно-морской бригады КСИР - "Зульфикар", патрулирующих район.
Такой же инцидент произошел 25 июля, тогда американский авианосец открыл предупредительный огонь в ответ на приближение иранского катера в северной части Персидского залива. В Иране эти действия расценили как провокацию.