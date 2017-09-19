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Премьер-министр Ирака объявил о начале операции по освобождению от ИГ города Ана

Международная панорама
19 сентября, 14:02 UTC+3 ТАСС

Это вторая фаза кампании, начатой иракскими военными в пограничной с Сирией провинцией

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ТАСС, 19 сентября. Правительственные силы Ирака начали во вторник наступление на удерживаемый террористами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) город Ана, расположенный в западной провинции Анбар на границе с Сирией. Об этом говорится в сообщении канцелярии главнокомандующего ВС Ирака премьер-министра Хейдара аль-Абади.

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Это вторая фаза кампании, начатой иракскими военными в пограничной с Сирией провинции 16 сентября. За это время от боевиков удалось освободить стратегически важный населенный пункт Акашат и прилегающую местность.

В состав объединенных правительственных сил, помимо армейских подразделений, входят шиитские и суннитские ополчения местных племен. Поддержку с воздуха оказывают иракские ВВС, за минувшую неделю уничтожившие в Анбаре порядка 300 боевиков, в том числе главарей ИГ.

В задачу военных входит зачистка провинции от террористов и обеспечение безопасности в иракской пограничной зоне на западе. В руках террористов в Анбаре, помимо города Ана, находятся Эль-Каим и Рава.

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Персоны
Абади, Хейдар, аль-
Темы
Борьба с "Исламским государством"
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