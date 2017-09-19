Турция направила 30 вагонов с военной техникой к границе с Сирией

АНКАРА, 19 сентября. /ТАСС/. Турция продолжает наращивать военное присутствие на границе с Сирией, направив туда 30 вагонов с военно-транспортными средствами. Об этом сообщает во вторник агентство Anadolu.

По его данным, техника была передислоцирована из провинции Кыркларели для усиления пограничных пунктов. В минувшее воскресенье также было переброшено около 80 единиц военной техники.

В конце августа сообщалось о переброске Анкарой тяжелой военной техники, включая артиллерийские установки, в тот район границы, где находятся территории, подконтрольные курдским "Силам народной самообороны". Газета Sabah также писала о намерениях Турции в сентябре после переговоров в Астане перейти ко второму этапу операции "Щит Евфрата" в Сирии против действующих там террористических группировок.