Президент Швейцарии поддержала реформу ООН, проводимую Гутерришем

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Швейцарии Дорис Лойтхард высказалась за "сильную ООН" и поддержала реформу организации под руководством ее генерального секретаря Антониу Гутерриша. Позицию своей страны она изложила во вторник в выступлении на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое транслировалось по системе вещания ООН.
"Нам нужна сильная многосторонняя система, нам нужна сильная Организация Объединенных Наций", - заявила президент.
"Швейцария приветствует реформу систему ООН, которую проводит генеральный секретарь Антониу Гутерриш", - отметила она, подчеркнув, что Швейцария "поддерживает приоритетное значение, которое генеральный секретарь отдает предупреждению (кризисов - прим. ТАСС)", поскольку если конфликт разразился, то приходится платить "гораздо более высокую цену в гуманитарном, экономическом и финансовом отношении, чем цена деятельности по его предупреждению".
Коснувшись эскалации напряженности на Корейском полуострове, Лойтхард подчеркнула: "Мы уверены, что только переговоры и дипломатический процесс дадут возможность найти решение проблемы безопасности, связанной с ядерным кризисом на Корейском полуострове".
Президент Швейцарии затронула также миграционную проблему в Европе. По ее словам, в этой сфере "необходимо найти решение, основанное на солидарности между странами". "Нам нужно также стабилизировать политическую ситуацию в Ливии", - подчеркнула она.