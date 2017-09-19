Макрон: без России невозможно урегулирование в Сирии и трудно решить проблему КНДР

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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Международному сообществу без России невозможно урегулировать ситуацию в Сирии и очень трудно решить проблему КНДР. Об этом заявил во вторник в интервью телекомпании CNN президент Франции Эмманюэль Макрон.
"С Россией надо взаимодействовать. Без России невозможно наладить ситуацию в Сирии, без России очень трудно наладить ситуацию с Северной Кореей", - подчеркнул Макрон.
"Россию нужно уважать с учетом ее места, истории и наших с ней отношений", - добавил он.
Президент Франции также считает, что без Москвы трудно обеспечить благоприятный климат в международных делах. "Если вы хотите, чтобы эта глобальная окружающая среда функционировала, то нам придется иметь дело с Россией", - продолжал Макрон, который в качестве примера снова привел Сирию.
"Я считаю, что по Сирии мы можем работать вместе. И это важно", - подчеркнул президент Франции. Он обратил внимание на то, что "приоритетом номер один в Сирии было и остается одержание победы над джихадистами и террористами. С коалицией под руководством США мы победим", - прогнозирует Макрон, уточнив, что речь идет о достижение первой задачи.
"Вторая задача заключается в том, чтобы обеспечить целостность страны за счет [формирования] правительства и инклюзивного политического решения для Сирии. Я не верю, что Башар Асад [президент Сирии] может быть составной частью такого решения. Он должен уйти, он является преступником и должен ответить за свои деяния перед международным судом", - сказал президент Франции.