Макрон в беседе с Путиным отметил прогресс в отношениях Франции и РФ

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон констатировал наличие прогресса в отношениях между Парижем и Москвой. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам пятничного телефонного разговора Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент республики [Эмманюэль Макрон] провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации. Он [Макрон] с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый в двусторонних отношениях с момента визита Владимира Путина в Версаль", - сообщили в пресс-службе французского лидера.

Глава республики, в частности, особо отметил успехи "Трианонского диалога", "который нацелен на интенсификацию обменов между [французским и российским] гражданскими обществами", указали в Елисейском дворце. Макрон также "напомнил о своей приверженности прямому, регулярному и честному диалогу между Францией и Россией по всем темам, касающимся общих интересов", добавили в пресс-службе.

Двое лидеров, отметили далее в Елисейском дворце, также обсудили наиболее острые вопросы международной повестки. "По Сирии Эмманюэль Макрон подчеркнул необходимость скорейшего продвижения с целью запуска подлинных переговоров в рамках Женевского процесса под эгидой ООН, поскольку политический процесс является единственным путем, который может позволить добиться долгосрочной стабилизации", - сообщили в пресс-службе, добавив, что возможность достичь осязаемого прогресса на этом направлении предоставится на Генеральной Ассамблее ООН.

"По Северной Корее, - информировали в Елисейском дворце, - двое глав государств подчеркнули серьезность ситуации с учетом повторяющихся провокаций Пхеньяна, угрожающих миру и безопасности на международном уровне".

Наконец, по украинскому вопросу "Эмманюэль Макрон отметил важность роли России в этом кризисе, где нужен единый и жесткий ответ международного сообщества". "Работа по Украине продолжается в рамках "нормандского формата", - заключили в Елисейском дворце.