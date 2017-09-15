Путин и Макрон высказались за возобновление прямых переговоров по КНДР

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре высказались за урегулирование ситуации вокруг КНДР исключительно политико-дипломатическими средствами, путем возобновления прямых переговоров.
"Главы государств были едины во мнении о недопустимости дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове, чреватой непоправимыми последствиями, о необходимости урегулирования этой крайне сложной ситуации исключительно политико-дипломатическими средствами, путем возобновления прямых переговоров", - сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Сирии, в том числе создание зон деэскалации и политическое урегулирование в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.
"С обеих сторон отмечена необходимость дальнейшего содействия продвижению политического урегулирования сирийского кризиса. Выражена готовность к наращиванию российско-французской координации, в том числе в рамках Женевского процесса под эгидой ООН", - говорится в сообщении.
Как отметили в Кремле, во время обстоятельного обмена мнениями по Сирии Путин рассказал французскому коллеге "о достигнутых в последнее время сирийскими вооруженными силами при поддержке ВКС России успехах в борьбе с террористическими группировками в этой стране". "Подчеркнута важность консолидации усилий мирового сообщества в целях окончательной ликвидации очага терроризма в Сирии. Затрагивались некоторые аспекты проводимой в Астане работы по запуску и обеспечению функционирования зон деэскалации", - подчеркнула пресс-служба.
В свою очередь, Макрон, как сообщили в Кремле, "продвигал французское предложение о создании контактной группы по Сирии с участием постоянных членов Совета Безопасности ООН и других государств, которые могут повлиять на нормализацию обстановки в САР".
По итогам телефонного разговора президенты России и Франции условились об активизации контактов по международной и двусторонней повестке дня "как на высшем, так и на других уровнях".
Затронув вопрос ситуации на Украине главы двух стран отметили важность неукоснительного соблюдения так называемого "школьного перемирия".
"[В телефонном разговоре двух лидеров] отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения сторонами конфликта достигнутых договоренностей, в том числе так называемого "школьного перемирия", согласованного в контактной группе и поддержанного лидерами государств "нормандского формата", - сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин и Макрон также назначили сопредседателей и исполнительных директоров работы Форума гражданских обществ "Трианонский диалог", сообщает кремлевская пресс-служба.
"В развитие договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне 29 мая в Версале и 8 июля в Гамбурге, главы государств приняли решение о начале работы Форума гражданских обществ "Трианонский диалог". Новый механизм сотрудничества создан для дальнейшего укрепления связей между широкими общественными кругами двух стран. Путин и Макрон назначили сопредседателей и исполнительных директоров Форума", - сообщили в Кремле.
С российской стороны сопредседателем и исполнительным директором назначены ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов и завершающий миссию посла во Франции Александр Орлов, с французской - бывший посол Пьер Морель и председатель Национальной комиссии публичных дебатов Кристиан Лейри.
Во время разговора Владимир Путин попросил Эмманюэля Макрона передать слова поддержки жителям французских островов Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском бассейне, пострадавшим от урагана "Ирма", добавили в Кремле.