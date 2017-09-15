РФ призвала вооруженную оппозицию подключиться к борьбе с ИГ в Сирии

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АСТАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия призывает вооруженную сирийский оппозицию подключиться к борьбе с террористическими группировками. Об этом в пятницу сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции в Астане.
"Крайне важно, как мы считаем, добиться скорейшего подключения вооруженной оппозиции, конструктивной ее части, к борьбе с действующими в Сирии террористическими организациями, с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ), с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ),"- сказал Лаврентьев, выступая на пресс-конференции по итогам международной встречи по Сирии в Астане.
Он также заявил, что страны - гаранты прекращения огня в Сирии (РФ, Турция и Иран) пока не договорились о распределении сил контроля в зоне деэскалации в Идлибе.
"Я бы не сказал, что были противоречия именно по этому вопросу [по Идлибу], - сказал он. - В районе Идлиба будут размещены наблюдатели всех трех стран-гарантов. Сам механизм и конкретные места [распределения сил] будут обсуждаться".