Роухани: никто больше не будет доверять США, если они откажутся от ядерной сделки

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Ни одна страна мира не будет доверять США в случае, если Вашингтон откажется от ядерной сделки, заключенной с Тегераном. Такое мнение высказал во вторник в интервью телеканалу NBС президент Ирана Хасан Роухани.

"Выход Соединенных Штатов из этого соглашения будет иметь большую цену, так как последствиями таких действий США станет то, что никто больше не будет доверять Америке", - указал он. По словам Роухани, "каждое слово" в данном соглашении "было изучено странами прежде, чем они ратифицировали" документ. "Поэтому, если Соединенные Штаты не будут придерживаться своих обязательств и станут попирать соглашение, то это приведет к отсутствию дальнейшего доверия к США со стороны других государств", - подчеркнул президент.

На вопрос, будет ли Иран выполнять соглашение по атому, если Вашингтон выйдет из сделки, Роухани ответил отрицательно. По его словам, в таком случае, обязательства для Тегерана "перестанут существовать". "Мы можем легко вернуться к прежним условиям, если другие участники соглашения будут не в состоянии выполнять свои обязательства, - сказал президент. - Но вы хорошо знаете, что Иран не будет инициатором возвращения на этот путь".

При этом он отметил, что Тегеран "никогда не будет стремиться к производству ядерного оружия". По словам Роухани, иранская ядерная программа "всегда носила мирный характер". "Мы хотим использовать ядерную энергию в мирных целях, как сейчас, в Араке, где идет сотрудничество между Америкой, Китаем и Ираном по завершению ядерного комплекса", - добавил он.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль

Согласно СВПД, ядерный комплекс в городе Арак в иранской провинции Маркази должен использоваться исключительно в мирных целях. В рамках договоренностей Тегеран разрушил старое ядро реактора в Араке, а параметры реконструкции объекта должны быть выработаны совместно с Китаем и США. При этом предполагается, что его мощность не должна превышать 20 МВт.