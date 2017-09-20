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Президент Боливии назвал руководство США главной угрозой миру

Международная панорама
20 сентября, 3:54 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

Эво Моралес потребовал отказаться от любого военного решения и найти мирные способы урегулирования проблемы КНДР

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес считает, что власти США стали угрозой для мира и его многополярности. Соответствующее заявление он сделал во вторник, выступая в рамках общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"Очевидно, что главная угроза для Матери-Земли, для многополярности, для мира и свободы - это руководство США", - сказал Моралес, комментируя ситуацию вокруг ядерной программы КНДР.

Он потребовал отказаться от любого военного решения и найти мирные способы урегулирования этой проблемы.

Ранее президент США Дональд Трамп, также выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Моралес, Эво Трамп, Дональд
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