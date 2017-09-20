Президент Боливии назвал руководство США главной угрозой миру

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес считает, что власти США стали угрозой для мира и его многополярности. Соответствующее заявление он сделал во вторник, выступая в рамках общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Очевидно, что главная угроза для Матери-Земли, для многополярности, для мира и свободы - это руководство США", - сказал Моралес, комментируя ситуацию вокруг ядерной программы КНДР.
Он потребовал отказаться от любого военного решения и найти мирные способы урегулирования этой проблемы.
Ранее президент США Дональд Трамп, также выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.