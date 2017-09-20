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Генсек НАТО: Турция начала переговоры о закупке систем ПВО у Франции и Италии

Международная панорама
20 сентября, 7:17 дата обновления: 20 сентября, 7:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, сентября. /ТАСС

Йенс Столтенберг заверил, что Реджеп Тайип Эрдоган "привержен НАТО не только на словах, но и в делах"

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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Турция после приобретения комплексов С-400 у России начала переговоры о закупке аналогичных вооружений у Франции и Италии. Об этом сообщил в опубликованном во вторник интервью информационному агентству AP генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который приехал в Нью-Йорк, где проходит 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

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По словам Столтенберга, он встретился вечером в понедельник с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который сообщил ему о начале переговоров с Францией и Италией о закупке систем ПВО SAMP/T производства итальянско-французского концерна Eurosam. "Посмотрим, каков будет итог этих переговоров, будем надеяться, что они к чему-нибудь приведут", - отметил генсек НАТО.

Он признал, что каждая страна - участница Североатлантического альянса вправе самостоятельно решать, какие системы вооружения покупать. Однако "для НАТО важно, чтобы мы были как можно более функционально совместимы и могли взаимодействовать друг с другом", добавил генсек альянса.

Столтенберг заверил, что Эрдоган "привержен НАТО не только на словах, но и в делах". Генсек назвал Турцию ключевым государством с точки зрения безопасности НАТО благодаря стратегическому расположению на границе Ирака и Сирии. "Турция также является одной из ведущих стран в рамках наших усилий, призванных не допустить нового превращения Афганистана в прибежище международного терроризма", - добавил он.

12 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Россией соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 и он готовится к исполнению. 

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Персоны
Столтенберг, Йенс Эрдоган, Реджеп Тайип
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