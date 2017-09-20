Генсек НАТО: Турция начала переговоры о закупке систем ПВО у Франции и Италии

В Мехико в результате обрушения школы при землетрясении погибли не менее 20 детейПроисшествия 20 сентября, 7:22
Клуб НХЛ "Вегас" обыграл "Колорадо" в дебютном матче ШипачеваСпорт 20 сентября, 6:56
"Сент-Луис" проиграл "Далласу" в предсезонном матче НХЛ, Костин забросил шайбуСпорт 20 сентября, 6:37
После мощного землетрясения в Мексике произошло 11 афтершоковПроисшествия 20 сентября, 6:30
Генсек ООН: последние ураганы в Атлантике говорят о срочности борьбы с изменением климатаОбщество 20 сентября, 6:25
В Москве и Подмосковье ожидается до 19 градусов тепла и без осадковМосква 20 сентября, 6:08
Лавров: Россия долго ждала с ответом США по принципу "tit for tat"Политика 20 сентября, 5:35
СМИ: число жертв землетрясения в Мексике превысило 200 человекПроисшествия 20 сентября, 5:08
Президент Боливии предложил ввести универсальное гражданство для всех жителей ЗемлиМеждународная панорама 20 сентября, 4:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Турция после приобретения комплексов С-400 у России начала переговоры о закупке аналогичных вооружений у Франции и Италии. Об этом сообщил в опубликованном во вторник интервью информационному агентству AP генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который приехал в Нью-Йорк, где проходит 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам Столтенберга, он встретился вечером в понедельник с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который сообщил ему о начале переговоров с Францией и Италией о закупке систем ПВО SAMP/T производства итальянско-французского концерна Eurosam. "Посмотрим, каков будет итог этих переговоров, будем надеяться, что они к чему-нибудь приведут", - отметил генсек НАТО.
Он признал, что каждая страна - участница Североатлантического альянса вправе самостоятельно решать, какие системы вооружения покупать. Однако "для НАТО важно, чтобы мы были как можно более функционально совместимы и могли взаимодействовать друг с другом", добавил генсек альянса.
Столтенберг заверил, что Эрдоган "привержен НАТО не только на словах, но и в делах". Генсек назвал Турцию ключевым государством с точки зрения безопасности НАТО благодаря стратегическому расположению на границе Ирака и Сирии. "Турция также является одной из ведущих стран в рамках наших усилий, призванных не допустить нового превращения Афганистана в прибежище международного терроризма", - добавил он.
12 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Россией соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 и он готовится к исполнению.