НАТО: Турция не информировала альянс о деталях приобретения С-400 у РФ

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БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Турция не информировала НАТО о деталях приобретения российских систем ПВО С-400. Об этом корреспондент. ТАСС сообщил в среду представитель Североатлантического альянса.
"В настоящее время ни один союзник НАТО не использует С-400. НАТО не информировали о деталях каких-либо покупок", - сказал он, комментируя решение Анкары приобрести у РФ системы С-400.
При этом представитель альянса подчеркнул, что члены НАТО самостоятельно принимают решения о военных приобретениях. "Какое военное оборудование покупать - решать союзникам. Для НАТО важно то, чтобы оборудование, которое союзники приобретают, было возможно использовать вместе. Возможность взаимодействия наших вооруженных сил - фундаментально важно для НАТО, чтобы управлять нашими операциями и миссиями", - добавил представитель НАТО.
Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Россией соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен.