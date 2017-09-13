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НАТО: Турция не информировала альянс о деталях приобретения С-400 у РФ

Международная панорама
13 сентября, 16:10 UTC+3 /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян

При этом представитель НАТО подчеркнул, что все члены коалиции самостоятельно принимают решения о военных приобретениях

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Зенитный ракетный комплекс С-400

Зенитный ракетный комплекс С-400

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Турция не информировала НАТО о деталях приобретения российских систем ПВО С-400. Об этом корреспондент. ТАСС сообщил в среду представитель Североатлантического альянса.

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"В настоящее время ни один союзник НАТО не использует С-400. НАТО не информировали о деталях каких-либо покупок", - сказал он, комментируя решение Анкары приобрести у РФ системы С-400.

При этом представитель альянса подчеркнул, что члены НАТО самостоятельно принимают решения о военных приобретениях. "Какое военное оборудование покупать - решать союзникам. Для НАТО важно то, чтобы оборудование, которое союзники приобретают, было возможно использовать вместе. Возможность взаимодействия наших вооруженных сил - фундаментально важно для НАТО, чтобы управлять нашими операциями и миссиями", - добавил представитель НАТО.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Россией соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен.

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