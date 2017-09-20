Столтенберг: НАТО поддержит любые усилия по прекращению ракетно-ядерной программы КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. НАТО поддерживает любые усилия, направленные на то, чтобы КНДР прекратила развивать ядерные вооружения и ракеты большой дальности. Об этом сообщил в опубликованном во вторник интервью информационному агентству AP генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который приехал в Нью-Йорк, где проходит 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы осуждаем совершенствование ядерных вооружений и ракет большой дальности", - отметил он. "Мы взаимодействуем с такими нашими партнерами в регионе, как Япония и Южная Корея. Конечно, мы точно поддерживаем любые усилия, направленные на то, чтобы Северная Корея перестала создавать такие вооружения", - добавил Столтенберг.

Он подтвердил планы посетить в октябре Южную Корею и Японию для обсуждения проблемы ракетно-ядерной программы КНДР. В начале сентября Столтенберг объявил о таких планах на пресс-конференции в Таллине. Генсек НАТО нанес визит в Эстонию для участия в работе неформального саммита министров обороны и иностранных дел Евросоюза.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.