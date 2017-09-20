Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Столтенберг: НАТО поддержит любые усилия по прекращению ракетно-ядерной программы КНДР

Международная панорама
20 сентября, 7:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, сентября. /ТАСС

Генсек НАТО подтвердил планы посетить в октябре Южную Корею и Японию для обсуждения проблемы ракетно-ядерной программы КНДР

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. НАТО поддерживает любые усилия, направленные на то, чтобы КНДР прекратила развивать ядерные вооружения и ракеты большой дальности. Об этом сообщил в опубликованном во вторник интервью информационному агентству AP генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который приехал в Нью-Йорк, где проходит 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Смотрите также
МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

Новый виток напряженности между США и КНДР

"Мы осуждаем совершенствование ядерных вооружений и ракет большой дальности", - отметил он. "Мы взаимодействуем с такими нашими партнерами в регионе, как Япония и Южная Корея. Конечно, мы точно поддерживаем любые усилия, направленные на то, чтобы Северная Корея перестала создавать такие вооружения", - добавил Столтенберг.

Он подтвердил планы посетить в октябре Южную Корею и Японию для обсуждения проблемы ракетно-ядерной программы КНДР. В начале сентября Столтенберг объявил о таких планах на пресс-конференции в Таллине. Генсек НАТО нанес визит в Эстонию для участия в работе неформального саммита министров обороны и иностранных дел Евросоюза.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Генассамблея ООН - 2017 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Столтенберг, Йенс
Страны
США КНДР Япония Эстония Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Лавров: Россия долго ждала с ответом США по принципу "tit for tat"
3
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
4
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
5
Лавров: РФ заинтересована в сохранении ДРСМД, но без нарушений со стороны США
6
Людей эвакуируют с девяти объектов в Белгороде после сообщений о минировании
7
Генсек НАТО: Турция начала переговоры о закупке систем ПВО у Франции и Италии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама