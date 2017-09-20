МВД Испании перевело на особый режим дежурства полицейских в Каталонии

ТАСС, 20 сентября. Министерство внутренних дел Испании поручило перевести на особый режим работы полицию в Каталонии с 20 сентября по 5 октября. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"Руководство полиции переведет на экстренный режим работы для сотрудников органов государственной безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что правоохранителям, находящимся на дежурстве в Каталонии, не будет предоставляться отпуск с 20 сентября по 5 октября. Также МВД сообщило, что срок действия таких мер может быть продлен в зависимости от развития ситуации.

Ранее в среду гражданская гвардия Испании провела обыски в офисах нескольких департаментов правительства Каталонии. Был задержан глава департамента экономики Каталонии Жозеп Мария Жове и еще 11 человек, в том числе глава налогового ведомства Каталонии и сотрудники министерства телекоммуникаций, а также труда и социальных вопросов.

По данным агентства EFE, обыски могут быть связаны с поиском документации по запланированному референдуму о независимости автономии. После операции гражданской гвардии глава Каталонии Карлес Пучдемон собрал экстренное заседание исполнительного комитета правительства, а на улицах Барселоны собрались несколько сотен протестующих против действий испанских властей.