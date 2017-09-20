МВД Испании перевело на особый режим дежурства полицейских в Каталонии

Член МОК Бубка: платеж Балахничеву не был чем-то незаконнымСпорт 20 сентября, 14:03
ФК "Луч-Энергия" стал первым участником 1/8 финала Кубка России, обыграв "Анжи"Спорт 20 сентября, 13:56
"Матч ТВ" передал права на трансляцию игр Кубка России восьми футбольным клубамСпорт 20 сентября, 13:56
Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил пятую серию проекта "Город героя"Спорт 20 сентября, 13:41
"Норникель" увеличит перегрузочные мощности Мурманского транспортного филиала почти на 40%Транспорт 20 сентября, 13:31
Приморский край вошел в ТОП-5 по предоставлению услуг в режиме одного окнаНовости партнеров 20 сентября, 13:23
ВЦИОМ: число не отдыхавших летом россиян снизилось в 2017 году до 31%Общество 20 сентября, 13:13
Пресс-конференция в связи с 15-летием гибели Сергея Бодрова-младшегоКультура 20 сентября, 13:12
Лукашенко: военные Белоруссии и РФ на учениях "Запад-2017" достигли поставленных целейМеждународная панорама 20 сентября, 13:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 сентября. Министерство внутренних дел Испании поручило перевести на особый режим работы полицию в Каталонии с 20 сентября по 5 октября. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.
"Руководство полиции переведет на экстренный режим работы для сотрудников органов государственной безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что правоохранителям, находящимся на дежурстве в Каталонии, не будет предоставляться отпуск с 20 сентября по 5 октября. Также МВД сообщило, что срок действия таких мер может быть продлен в зависимости от развития ситуации.
Ранее в среду гражданская гвардия Испании провела обыски в офисах нескольких департаментов правительства Каталонии. Был задержан глава департамента экономики Каталонии Жозеп Мария Жове и еще 11 человек, в том числе глава налогового ведомства Каталонии и сотрудники министерства телекоммуникаций, а также труда и социальных вопросов.
По данным агентства EFE, обыски могут быть связаны с поиском документации по запланированному референдуму о независимости автономии. После операции гражданской гвардии глава Каталонии Карлес Пучдемон собрал экстренное заседание исполнительного комитета правительства, а на улицах Барселоны собрались несколько сотен протестующих против действий испанских властей.