Правительство Каталонии собралось на экстренное заседание после обысков и задержаний

ТАСС, 20 сентября. Глава Каталонии Карлес Пучдемон собрал экстренное заседание исполнительного комитета правительства после обысков и задержаний некоторых его членов, которые провела Гражданская гвардия Испании. Об этом в среду сообщается в Twitter правительства.

"Карлес Пучдемон отправляется на экстренное заседание правительства под аплодисменты сотрудников Дворца правительства", - говорится в сообщении.

Также, по данным агентства EFE, возле здания экономического ведомства автономии собрались несколько сотен протестующих против действий испанских властей. Манифестанты скандируют лозунги "Мы проголосуем!" и держат в руках плакаты с надписью "Пусть это видит вся Европа!".

President @KRLS arrives at the #Palau amid applauses from Government workers for an extraordinary meeting with the Executive Council pic.twitter.com/omGF7fEExK — Catalan Government (@catalangov) 20 сентября 2017 г.

Ранее в среду Гражданская гвардия Испании провела обыски в офисах нескольких департаментов правительства Каталонии. Был задержан глава департамента экономики Каталонии Жозеп Мария Жове и еще 11 человек, в том числе глава налогового ведомства Каталонии и сотрудники министерства телекоммуникаций, а также минтруда. По данным EFE, обыски могут быть связаны с поиском документации по запланированному референдуму о независимости автономии.