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Правительство Каталонии собралось на экстренное заседание после обысков и задержаний

Международная панорама
20 сентября, 13:34 UTC+3 ТАСС

Ранее испанская полиция задержала задержала главу департамента экономики Каталонии и еще 11 человек

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ТАСС, 20 сентября. Глава Каталонии Карлес Пучдемон собрал экстренное заседание исполнительного комитета правительства после обысков и задержаний некоторых его членов, которые провела Гражданская гвардия Испании. Об этом в среду сообщается в Twitter правительства.

"Карлес Пучдемон отправляется на экстренное заседание правительства под аплодисменты сотрудников Дворца правительства", - говорится в сообщении.

Также, по данным агентства EFE, возле здания экономического ведомства автономии собрались несколько сотен протестующих против действий испанских властей. Манифестанты скандируют лозунги "Мы проголосуем!" и держат в руках плакаты с надписью "Пусть это видит вся Европа!".

Ранее в среду Гражданская гвардия Испании провела обыски в офисах нескольких департаментов правительства Каталонии. Был задержан глава департамента экономики Каталонии Жозеп Мария Жове и еще 11 человек, в том числе глава налогового ведомства Каталонии и сотрудники министерства телекоммуникаций, а также минтруда. По данным EFE, обыски могут быть связаны с поиском документации по запланированному референдуму о независимости автономии.

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