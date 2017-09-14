Каталонские сепаратисты начинают кампанию в поддержку независимости по итогам референдума

МАДРИД, 14 сентября. /ТАСС/. Сторонники независимости Каталонии начинают в ночь с четверга на пятницу кампанию в поддержку голосов за выход из состава Испании в ходе референдума 1 октября. Старт агитации был дан во время мероприятия в городе Таррагона.

На церемонии присутствовал каталонский глава Карлес Пучдемон и его заместитель Ориол Жункерас, а также представители региональных партий, выступающих за разрыв с Испанией. В течение следующих недель сторонники независимости посетят различные города и населенные пункты по всему автономному сообществу, призывая голосовать за выход из состава королевства. Власти Испании предупредили владельца арены, где проходит церемония, о том, что речь идет о незаконном акте.

Старт кампании дан в самый разгар кризиса в отношениях между центральным правительством и региональными властями. 6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме о независимости, который является незаконным, с точки зрения Мадрида. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Власти страны уже обжаловали решения сепаратистов в Конституционном суде (КС). Несмотря на это, глава Каталонии Карлес Пучдемон утверждает, что плебисцит состоится. Мадрид настаивает на обратном.

Центральное правительство ссылается на конституцию и говорит, что часть населения Испании, то есть каталонцы, не могут определять будущее всей страны в целом. В основном законе государства отмечается, что референдум назначается королем по предложению председателя правительства, предварительно одобренному Конгрессом депутатов. Отдельное автономное сообщество не может провести юридически действительный плебисцит без согласования с Мадридом.

Тем временем власти Каталонии уже нарушили несколько постановлений КС. В этой связи прокуратура представила иски против всех членов регионального правительства и ряда парламентариев. Мадрид пока рассчитывает урегулировать ситуацию без радикальных мер, однако в распоряжении властей Испании имеются законные механизмы, которые могут позволить лишить Каталонию автономного статуса. Тем не менее правительство обеспокоено, что их применение спровоцирует демонстрации в регионе, которые могут закончиться беспорядками.