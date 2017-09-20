Адвокат Януковича опроверг заявление о конфискации $200 млн у окружения экс-президента

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича в настоящий момент прорабатывает подачу иска о запрете генеральному прокурору Юрию Луценко распространять обществу заведомо недостоверную информацию.

Об этом в среду сообщил корреспондент ТАСС адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Заявление (Луценко) о конфискации $200 млн (Януковича) - это очередной фейк после распространенной информации о конфискации 1,5 млрд гривен. Защита в настоящий момент прорабатывает подачу иска о запрете Луценко распространять обществу заведомо недостоверную информацию", - сказал Сердюк.

По его словам, согласно официальным ответам европейских финансовых институтов и материалам дел, которые на сегодняшний день касаются Януковича, "не арестованы, не изъяты никакие деньги, не фигурируют, кроме имеющихся на счетах в Ощадбанке". "Речь идет о 28 млн гривен, которые были арестованы еще в 2014 году и являются деньгами его официального счета. Это все деньги, которые были арестованы", - подчеркнул адвокат.

При этом Сердюк отметил, что до сих пор "решения о конфискации фейковых $1,5 млрд обществу не показано, потому что речь о Януковиче там не идет".

"То же самое и здесь. Они (Генпрокуратура) где-то арестовывают чьи-то средства, возможно, а может, и не арестовывают. Поскольку эти решения не публикуются, что-либо сказать об их сути или подтвердить конфискацию каких- либо денег не представляется возможным. Это очередная заведомо неправдивая информация, направленная на дискредитацию Виктора Януковича его прямым политическим оппонентом, который использует для этого свое служебное положение", - заявил Сердюк.

Луценко анонсировал конфискацию

Луценко в среду заявил, что Генеральная прокуратура Украины готова на днях официально сообщить о спецконфискации $200 млн, украденных чиновниками режима экс-президента Виктора Януковича.

"Через день мы официально объявляем о спецконфискации еще $200 млн, а через месяц - еще. Мы постоянно работаем над тем, чтобы вернуть украденные у народа деньги", - сказал Луценко, добавив, что "из-за Януковича страна в убытке на 40 млрд долларов".

Луценко также подчеркнул, что "расследование в отношении участников организованной преступной группировки Януковича завершено и переходит в стадию судебных заседаний".