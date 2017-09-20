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Прокуратура обжалует приговор по делу 2 мая в Одессе на следующей неделе

Международная панорама
20 сентября, 20:23 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, сентября. /ТАСС

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции прокуратуре было отказано в приобщении дополнительных доказательств, собранных в 2016 году

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КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Прокуратура на следующей неделе подаст апелляционную жалобу на приговор Черноморского городского суда Одессы по делу 2 мая. Об этом в среду на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы надеемся, что апелляционный суд рассмотрит нашу жалобу, она будет представлена на следующей неделе", - цитирует Луценко его пресс-служба.

По словам генпрокурора, в апелляционной жалобе прокуратура будет требовать отмены решения районного суда и направления производства на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Луценко также уточнил, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции прокуратуре было отказано в приобщении дополнительных доказательств, собранных в 2016 году.

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Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
© Архип Верещагин/ТАСС

Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года

Суд в Черноморске в понедельник признал невиновными всех активистов "антимайдана", которых украинская прокуратура обвиняла в организации беспорядков в Одессе в мае 2014 года. Находившиеся в зале суда Максим Сакауов, Евгений Мефедов, Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский почти три с половиной года провели в Одесском СИЗО, ожидая решения. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили Мефедову и Долженкову новые обвинения, их вновь поместили под арест. Оправданным по делу 2 мая "куликовцам" предъявили обвинения по статье 110 УК Украины "Сепаратизм".

2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны "майдана" напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, но радикалы продолжали их избивать, забрасывая камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".

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Луценко, Юрий Витальевич
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Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
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