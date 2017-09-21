Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: по всей Испании прошли митинги за референдум о независимости Каталонии

Международная панорама
21 сентября, 2:13 UTC+3 ТАСС

Самая крупная акция прошла в Барселоне, в ней участвовали до 40 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 сентября. Акции против запрета испанских властей на проведение в Каталонии референдума о независимости прошли в среду в десятках испанских городов.

Самый крупный митинг состоялся в Барселоне. В нем, по данным газеты La Vanguardia, участвовали до 40 тыс. человек. Манифестанты собрались в центре города с самого утра, скандировали "Мы проголосуем!" и держали в руках плакаты с надписью "Пусть это видит вся Европа!". Как отмечает издание, несколько тысяч протестующих до сих пор отказываются расходиться, несмотря на наступление темноты.

Смотрите также

Реальны ли шансы Каталонии провести референдум о независимости?

В Мадриде несколько сотен сторонников, равно как и противников референдума, собрались на центральной площади Пуэрта-дель-Соль. По информации газеты El Mundo, полиции пришлось силой разделить манифестантов, чтобы предотвратить столкновения.

Как сообщает газета Publico, протестные акции состоялись в более чем 40 испанских городах, среди которых Валенсия, Сарагоса, Сантьяго-де-Компостела, города Каталонии (Таррагоне, Жироне) и Страны Басков, Овьедо, Вальядолид, Касерес. "Спасибо всем демократам Испании, кто поднял свой голос против репрессий и поддержал право выбора", - написал в Twitter глава Каталонии Карлес Пучдемон, сопроводив запись картой протестной активности.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум о независимости Каталонии
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
2
Меланья Трамп стала объектом насмешек в соцсетях за выбор наряда для речи в Нью-Йорке
3
Глава МИД КНДР резко ответил на угрозы Трампа
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
6
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы
7
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама