СМИ: по всей Испании прошли митинги за референдум о независимости Каталонии

ТАСС, 21 сентября. Акции против запрета испанских властей на проведение в Каталонии референдума о независимости прошли в среду в десятках испанских городов.

Самый крупный митинг состоялся в Барселоне. В нем, по данным газеты La Vanguardia, участвовали до 40 тыс. человек. Манифестанты собрались в центре города с самого утра, скандировали "Мы проголосуем!" и держали в руках плакаты с надписью "Пусть это видит вся Европа!". Как отмечает издание, несколько тысяч протестующих до сих пор отказываются расходиться, несмотря на наступление темноты.

В Мадриде несколько сотен сторонников, равно как и противников референдума, собрались на центральной площади Пуэрта-дель-Соль. По информации газеты El Mundo, полиции пришлось силой разделить манифестантов, чтобы предотвратить столкновения.

Как сообщает газета Publico, протестные акции состоялись в более чем 40 испанских городах, среди которых Валенсия, Сарагоса, Сантьяго-де-Компостела, города Каталонии (Таррагоне, Жироне) и Страны Басков, Овьедо, Вальядолид, Касерес. "Спасибо всем демократам Испании, кто поднял свой голос против репрессий и поддержал право выбора", - написал в Twitter глава Каталонии Карлес Пучдемон, сопроводив запись картой протестной активности.

Gracias a todos los demócratas de España que han alzado su voz contra la represión y apoyando el derecho a decidir https://t.co/Lka44QTOy4 — Carles Puigdemont (@KRLS) 20 September 2017