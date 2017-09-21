Меркель готова дополнительно ограничить экономическое сотрудничество с Турцией

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БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Германия может принять дополнительные меры по ограничению экономического сотрудничества с Турцией на фоне кризиса в двусторонних отношениях. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг в эфире общественной телерадиокомпании ARD.
"Мы уже ограничили экономическое взаимодействие. Если нужно, мы продолжим это делать и дальше, чего мне бы, разумеется, не хотелось", - сказала она.
Меркель также отметила, что в диалоге с турецкими властями намерена "называть вещи своими именами", но не будет разрывать отношения с Анкарой. "Турция отдаляется от нашего понимания правового государства, но, где это необходимо, мы поддерживать контакты, чтобы задержанные [в Турции] немецкие граждане были освобождены", - добавила канцлер.
Отношения Германии и Турции ухудшились под влиянием целого ряда факторов. Один из них - задержания немецких граждан. Речь идет прежде всего о журналисте газеты Welt Денизе Юджеле, переводчице Мешале Толу и правозащитнике Петере Штойдтнере. По данным германского МИД, некоторые из задержанных подозреваются в поддержке терроризма, а также в участии в попытке госпереворота в минувшем году.
20 июля этого года глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль объявил о том, что Берлин пересматривает экономическую политику в отношении Анкары, а также ужесточает рекомендации по поездкам своих граждан в Турцию.