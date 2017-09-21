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Transparency подала в суд на ГПУ из-за засекречивания дела о "миллиардах Януковича"

Международная панорама
21 сентября, 17:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, сентября. /ТАСС

Антикоррупционная организация требует обнародовать решение суда, по которому эти средства были арестованы

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КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Антикоррупционная организация Transparency International подала в суд на Генпрокуратуру Украины (ГПУ), военную прокуратуру и ГП "Информационные судебные системы" в связи с засекречиванием приговора в отношении конфискации $1,5 млрд, якобы принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщается на сайте организации.

"Прошло почти 6 месяцев с тех пор, как Генпрокуратура арестовала $1,5 млрд средств бывшего режима. Решение суда, по которому эти средства были арестованы, до сих пор не обнародовано", - отмечает организация.

Transparency International требует, чтобы суд заставил ответчиков отменить "незаконные решения о засекречивании судебного приговора, по которому конфисковали $1,5 млрд средств "преступной организации Януковича", и обнародовать этот приговор суда.

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"Государственное предприятие "Информационные судебные системы", которое обязано обнародовать судебное решение в открытом Едином реестре судебных решений, ссылается на запрет органов прокуратуры. Генеральная прокуратура, в свою очередь, утверждает, что сама же и признала это решение государственной тайной", - говорится в сообщении.

По информации организации, она уже обращалась в украинский парламент с просьбой об официальном обнародовании результатов судебного процесса. Однако представители прокуратуры проигнорировали заседание комитета и не явились, чтобы объяснить свою позицию депутатам.

Янукович не причастен к миллиардам

28 апреля Краматорский суд Донецкой области дал разрешение на конфискацию заблокированных в "Ощадбанке" средств, принадлежавших якобы окружению Януковича. Президент Петр Порошенко заявил, что конфискованные деньги пойдут на укрепление обороноспособности страны.

В тоже время экс-президент отрицает причастность к этим деньгам и требует через суд опровергнуть данную информацию. Защита Януковича заявила, что он не имеет отношения к этим миллиардам. В частности, адвокат Виталий Сердюк пояснил, что на Украине у Януковича есть счета в двух банках на общую сумму около $1,2 млн.

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