СМИ: Иракский Курдистан официально объявил о проведении референдума в намеченные сроки

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Иракского Курдистана официально объявили о проведении референдума о независимости в ранее намеченные сроки - 25 сентября.

Об этом в четверг сообщил интернет-портал Shafaq News.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Багдад выступает против плебисцита, считая решение курдских властей незаконным. Премьер Хейдар аль-Абади ранее не исключил военного вмешательства в случае, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем.

Между тем в понедельник глава Иракского Курдистана Масуд Барзани на встрече с министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном дал четко понять, что об отсрочке голосования речи не идет, но решение о его переносе может быть принято, если "будут получены международные гарантии готовности Багдада вести переговоры о независимости региона".