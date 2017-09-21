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СМИ: Иракский Курдистан официально объявил о проведении референдума в намеченные сроки

Международная панорама
21 сентября, 18:46 UTC+3 КАИР КАИР 21, сентября. /ТАСС

Плебисцит должен состояться 25 сентября

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КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Иракского Курдистана официально объявили о проведении референдума о независимости в ранее намеченные сроки - 25 сентября.

Об этом в четверг сообщил интернет-портал Shafaq News.

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Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Багдад выступает против плебисцита, считая решение курдских властей незаконным. Премьер Хейдар аль-Абади ранее не исключил военного вмешательства в случае, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем.

Между тем в понедельник глава Иракского Курдистана Масуд Барзани на встрече с министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном дал четко понять, что об отсрочке голосования речи не идет, но решение о его переносе может быть принято, если "будут получены международные гарантии готовности Багдада вести переговоры о независимости региона".

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