Иракский Курдистан отрицает сотрудничество с экс-главой штаба Трампа

Шишханов заявил о готовности продать свою долю в Бинбанке за рубльЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:26
Бинбанк стал вторым добровольцем на санацию через Фонд консолидацииЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:17
Валерий Хачатурян из ЦЭНКИ назначен директором филиала Роскосмоса на БайконуреКосмос 21 сентября, 20:11
Россия распространила в СБ ООН проект резолюции по зонам деэскалации в СирииПолитика 21 сентября, 19:53
Боксер Пакьяо может провести бой с КроуфордомСпорт 21 сентября, 19:51
Учитель: Российский оскаровский комитет справедливо выбрал "Нелюбовь"Культура 21 сентября, 19:46
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове унес жизни двух человекПроисшествия 21 сентября, 19:38
"Лаборатория Касперского": вирус для Android крадет данные карт с помощью спецфункцийЭкономика и бизнес 21 сентября, 19:31
Трамп объявил о расширении полномочий властей США по введению санкций против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 19:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава департамента международных связей правительства Курдского автономного района Ирака Фалах Бакир отрицает сотрудничество с бывшим руководителем предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Полом Манафортом в подготовке предстоящего референдума о независимости региона. Соответствующее заявление Бакир сделал в четверг в эфире телеканала CNN.
"Я ничего не слышал об этом, я не работал на этого человека и не знаю его", - сказал Бакир, отвечая на вопрос о возможном отношении Манафорта к подготовке референдума.
Ранее The New York Times опубликовала сведения о содействии бывшего главы предвыборного штаба Трампа курдским активистам в Ираке. По информации газеты, Манафорт консультировал их, обещал им поддержку и продвижение их интересов на Западе во время и после референдума. По словам пресс-секретаря Манафорта, он лишь входит в международную группу экспертов по этому вопросу.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака. В прошлую пятницу парламент региона одобрил планы проведения плебисцита 25 сентября. Багдад выступает против этого, считая решение курдских властей незаконным и не исключает военного вмешательства, если запланированный референдум приведет к насилию. Вашингтон также выступает против проведения референдума и призывает стороны к диалогу.