Иракский Курдистан отрицает сотрудничество с экс-главой штаба Трампа

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава департамента международных связей правительства Курдского автономного района Ирака Фалах Бакир отрицает сотрудничество с бывшим руководителем предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Полом Манафортом в подготовке предстоящего референдума о независимости региона. Соответствующее заявление Бакир сделал в четверг в эфире телеканала CNN.

"Я ничего не слышал об этом, я не работал на этого человека и не знаю его", - сказал Бакир, отвечая на вопрос о возможном отношении Манафорта к подготовке референдума.

Ранее The New York Times опубликовала сведения о содействии бывшего главы предвыборного штаба Трампа курдским активистам в Ираке. По информации газеты, Манафорт консультировал их, обещал им поддержку и продвижение их интересов на Западе во время и после референдума. По словам пресс-секретаря Манафорта, он лишь входит в международную группу экспертов по этому вопросу.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака. В прошлую пятницу парламент региона одобрил планы проведения плебисцита 25 сентября. Багдад выступает против этого, считая решение курдских властей незаконным и не исключает военного вмешательства, если запланированный референдум приведет к насилию. Вашингтон также выступает против проведения референдума и призывает стороны к диалогу.