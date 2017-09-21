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Трамп нацелен на совмещение дипломатии с проработкой военных вариантов по КНДР

Международная панорама
21 сентября, 20:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС

По словам помощника президента США Герберта Макмастера, если развести дипломатические усилия и рассмотрение возможного военного решения, то "дипломатия не будет эффективна"

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп при решении проблемы КНДР выступает за совмещение дипломатических усилий с введением санкций в отношении этой страны и проработкой возможных вариантов военных действий против нее. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала CNN помощник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер.

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"Мы обладаем огромными военными возможностями вместе с нашими союзниками, мы оттачиваем эти возможности, и наши силы проявляют высокую степень готовности к [решению] этой проблемы", - отметил он.

"Однако президент дал нам распоряжение совмещать то, что мы делаем по дипломатической линии, с <...> санкциями и с нашими планами по поводу того, что мы готовы предпринять в военном плане", - указал Макмастер. По его словам, если развести дипломатические усилия и рассмотрение возможного военного решения, то "дипломатия не будет эффективна".

Во вторник Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР. В четверг президент США сообщил, что Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении КНДР.

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Трамп, Дональд
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