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Помощник госсекретаря: США считают, что Асаду нет места в будущем Сирии

Международная панорама
22 сентября, 2:35 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС

Саймон Хеншо отметил, что Соединенные Штаты добиваются уничтожения ИГ, деэскалации насилия между правительственными силами и силами оппозиции и создания условий для политического переходного периода

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Вашингтон уверен, что президенту Сирии Башару Асаду нет места в политическом будущем Сирии. Об этом заявил в четверг на встрече высокого уровня по Сирии в штаб-квартире ООН помощник госсекретаря США по вопросам населения, беженцев и миграции Саймон Хеншо. При этом он отметил, что "США добиваются в Сирии трех целей".

"Во-первых, это уничтожение ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) и содействие в стабилизации ситуации в освобожденных районах. Во-вторых, это деэскалация насилия между правительственными силами и силами оппозиции с тем, чтобы облегчить страдания населения и сохранить оппозицию. В-третьих, нужно создать условия для политического переходного периода, с которым могло бы согласиться большинство сирийцев. И для этого, совершенно очевидно, необходимо будущее без Башара Асада", - заявил помощник главы Госдепа.

По его словам, на юго-западе Сирии США "тесно взаимодействуют с Иорданией и Россией". "Мы совместно выработали условия для прекращения огня, что способствует прекращению насилия и дает возможность более безопасного доступа в районы Сирии для организаций, занимающихся доставкой гуманитарной помощи", - отметил он.

Между тем он признал, что гуманитарная ситуация в Сирии крайне тяжелая. "По оценкам, 13,5 миллионов сирийцев нуждаются в помощи, в том числе 6,5 миллионов перемещенных лиц, находящихся в Сирии, и около 5,2 миллионов, оказавшихся за пределами Сирии, - заявил он. - Травма от этого конфликта будет ощущаться до тех пор, пока не будет выработано политическое урегулирование".

Кроме того, он сообщил, что США намерены предоставить дополнительно $697 млн на оказание помощи сирийцам.

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Асад, Башар Хафез
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