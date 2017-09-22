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СБ ООН: курдский референдум может дестабилизировать Ирак

Международная панорама
22 сентября, 2:39 дата обновления: 22 сентября, 2:57 UTC+3

В Совбезе призвали решать все спорные вопросы "в соответствии с положениями конституции Ирака, путем диалога и на основе компромисса, при поддержке международного сообщества"

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Проведение референдума о независимости Иракского Курдистана - угроза стабильности Ирака, он может затруднить борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении для печати Совета Безопасности ООН.

Как отмечается в документе, государства - члены Совбеза "выразили обеспокоенность относительно возможного дестабилизирующего влияния в связи с планами регионального правительства Курдистана провести на следующей неделе в одностороннем порядке референдум". В заявлении подчеркивается, что "референдум, как планируется, состоится в то время, когда продолжаются операции против ИГ, важную роль в которых играют курдские формирования, и может помешать попыткам обеспечить безопасное и добровольное возвращение 3 млн беженцев и внутренне перемещенных лиц".

СБ ООН подчеркнул, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирака и призвал решать все спорные вопросы между региональными властями Иракского Курдистана и Багдадом "в соответствии с положениями конституции Ирака, путем диалога и на основе компромисса, при поддержке международного сообщества".

Ранее в четверг власти Иракского Курдистана официально подтвердили, что намерены провести референдум о независимости в назначенные ранее сроки, 25 сентября.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Багдад выступает против плебисцита, считая решение курдских властей незаконным. Премьер Хейдар аль-Абади ранее не исключил военного вмешательства, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем.

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