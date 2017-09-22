СБ ООН: курдский референдум может дестабилизировать Ирак

Небензя: выход США из иранской ядерной сделки даст "самый неправильный сигнал" КНДРПолитика 22 сентября, 1:59
Ким Чен Ын сравнил речь Трампа в ООН с объявлением войны КНДР и пообещал жесткий ответМеждународная панорама 22 сентября, 1:34
Гатилов: зоны деэскалации в Сирии ни в коей мере не станут прелюдией к расчленению страныПолитика 22 сентября, 0:53
"Локомотив" сложил полномочия: определились все участники 1/8 финала Кубка РоссииСпорт 22 сентября, 0:28
Минобороны РФ: с начала операции ВКС от ИГ освобождено почти 90% территории СирииАрмия и ОПК 22 сентября, 0:17
Трамп расширил полномочия минфина США по введению новых санкций против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 23:59
Гендиректор петербургского "Динамо": судейство в матче с "Зенитом" было непредвзятымСпорт 21 сентября, 23:57
Сделать миропорядок справедливым и демократическим: выступление Лаврова на ГА ООНПолитика 21 сентября, 23:31
UCI не будет проводить командные гонки на чемпионатах мира с 2020 годаСпорт 21 сентября, 23:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Проведение референдума о независимости Иракского Курдистана - угроза стабильности Ирака, он может затруднить борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении для печати Совета Безопасности ООН.
Как отмечается в документе, государства - члены Совбеза "выразили обеспокоенность относительно возможного дестабилизирующего влияния в связи с планами регионального правительства Курдистана провести на следующей неделе в одностороннем порядке референдум". В заявлении подчеркивается, что "референдум, как планируется, состоится в то время, когда продолжаются операции против ИГ, важную роль в которых играют курдские формирования, и может помешать попыткам обеспечить безопасное и добровольное возвращение 3 млн беженцев и внутренне перемещенных лиц".
СБ ООН подчеркнул, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирака и призвал решать все спорные вопросы между региональными властями Иракского Курдистана и Багдадом "в соответствии с положениями конституции Ирака, путем диалога и на основе компромисса, при поддержке международного сообщества".
Ранее в четверг власти Иракского Курдистана официально подтвердили, что намерены провести референдум о независимости в назначенные ранее сроки, 25 сентября.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Багдад выступает против плебисцита, считая решение курдских властей незаконным. Премьер Хейдар аль-Абади ранее не исключил военного вмешательства, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем.