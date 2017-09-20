Песков оставил без ответа вопрос о референдуме в Иракском Курдистане

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочел не отвечать на вопрос о позиции России о референдуме о независимости Иракского Курдистана, однако напомнил, что Москва всегда настаивает на необходимости сохранения территориальной целостности государств.
"Я оставил бы без комментариев этот вопрос", - сказал журналистам представитель Кремля.
"Безусловно, позиция России в пользу сохранения территориальной целостности государства региона остается неизменной", - при этом отметил он. "Мы считаем, что только основываясь на идее сохранения территориальной и политической целостности государств региона можно продолжать попытки по стабилизации ситуации", - подчеркнул Песков.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. В пятницу парламент региона на своей первой с 2015 года сессии одобрил планы проведения плебисцита в намеченные ранее сроки - 25 сентября. Багдад выступает против этого, считая решение курдских властей незаконным. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади не исключил военного вмешательства, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем.