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Трамп и Эрдоган пригрозили последствиями, если референдум в Иракском Курдистане состоится

Международная панорама
22 сентября, 5:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, сентября. /ТАСС

Президенты США и Турции призвали курдских лидеров подключиться к процессу интенсивных переговоров по всем важнейшим вопросам

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ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президенты США и Турции Дональд Трамп и Тайип Эрдоган обсудили в четверг ряд региональных и двусторонних вопросов, а также заявили о категорическом неприятии референдума в Иракском Курдистане. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном по итогам встречи лидеров.

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"Они подчеркнули стратегическое партнерство между США и Турцией и условились продолжать работать вместе, способствуя региональной стабильности и продолжая борьбу с терроризмом во всех его проявлениях. Лидеры подчеркнули их неприятие запланированного на 25 сентября референдума в Иракском Курдистане и заявили о последствиях, которые ждут [власти Курдистана], если он состоится", - отмечается в документе.

"Они призвали курдских лидеров подключиться к процессу интенсивных переговоров по всем важнейшим вопросам, которые США и Турция готовы одобрить и поддержать", - отметили в Белом доме.

Встреча лидеров США и Турции состоялась в четверг на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Трамп, Дональд Эрдоган, Реджеп Тайип
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