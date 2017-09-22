Трамп и Эрдоган пригрозили последствиями, если референдум в Иракском Курдистане состоится

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президенты США и Турции Дональд Трамп и Тайип Эрдоган обсудили в четверг ряд региональных и двусторонних вопросов, а также заявили о категорическом неприятии референдума в Иракском Курдистане. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном по итогам встречи лидеров.

"Они подчеркнули стратегическое партнерство между США и Турцией и условились продолжать работать вместе, способствуя региональной стабильности и продолжая борьбу с терроризмом во всех его проявлениях. Лидеры подчеркнули их неприятие запланированного на 25 сентября референдума в Иракском Курдистане и заявили о последствиях, которые ждут [власти Курдистана], если он состоится", - отмечается в документе.

"Они призвали курдских лидеров подключиться к процессу интенсивных переговоров по всем важнейшим вопросам, которые США и Турция готовы одобрить и поддержать", - отметили в Белом доме.

Встреча лидеров США и Турции состоялась в четверг на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.