СМИ: дипломат из КНДР посетит Москву для переговоров с МИД РФ

Порошенко заявил, что Трамп поддерживает поставки Киеву оборонительных вооруженийМеждународная панорама 22 сентября, 5:05
Глава МИД КНДР заявил о возможности нового испытания водородной бомбыМеждународная панорама 22 сентября, 4:16
Президент Венесуэлы заявил, что отсутствовал на ГА ООН из соображений безопасностиМеждународная панорама 22 сентября, 4:14
Зариф: Иран готов на уступки по ядерной сделке только в обмен на уступки со стороны СШАМеждународная панорама 22 сентября, 3:18
Небензя: выход США из иранской ядерной сделки даст "самый неправильный сигнал" КНДРПолитика 22 сентября, 1:59
Ким Чен Ын сравнил речь Трампа в ООН с объявлением войны КНДРМеждународная панорама 22 сентября, 1:34
Захарова: отношение к инициативам РФ на Генассамблее ООН заметно улучшилосьПолитика 22 сентября, 1:16
Гатилов: зоны деэскалации в Сирии ни в коей мере не станут прелюдией к расчленению страныПолитика 22 сентября, 0:53
"Локомотив" сложил полномочия: определились все участники 1/8 финала Кубка РоссииСпорт 22 сентября, 0:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Руководитель отдела американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху на следующей неделе посетит Москву для переговоров с послом по особым поручениям МИД РФ Олегом Бурмистровым. Об этом сообщило в пятницу южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Руководитель отдела американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху посетит Москву в конце следующей недели для переговоров с Олегом Бурмистровым", - приводит агентство слова источника. Отмечается, что детали предстоящего визита пока что неизвестны, но, скорее всего, речь пойдет о выходе из дипломатического тупика, в который КНДР привела ее ракетно-ядерная программа.
В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. 12 сентября СБ ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР.
В мае этого года Чо Сон Ху не исключила возможность диалога Пхеньяна и Вашингтона, если для этого будут созданы подходящие условия. Однако с тех пор ситуация на Корейском полуострове и в отношениях Пхеньяна и Вашингтона лишь обострилась.
Олег Бурмистров с 22 по 25 июля этого года посетил КНДР и провел переговоры, помимо прочего, и с Чо Сон Ху.