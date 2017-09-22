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СМИ: дипломат из КНДР посетит Москву для переговоров с МИД РФ

Международная панорама
22 сентября, 4:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Агентство Yonhap предполагает, что будет обсуждаться выход из дипломатического тупика, в который КНДР привела ее ракетно-ядерная программа

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Руководитель отдела американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху на следующей неделе посетит Москву для переговоров с послом по особым поручениям МИД РФ Олегом Бурмистровым. Об этом сообщило в пятницу южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Руководитель отдела американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху посетит Москву в конце следующей недели для переговоров с Олегом Бурмистровым", - приводит агентство слова источника. Отмечается, что детали предстоящего визита пока что неизвестны, но, скорее всего, речь пойдет о выходе из дипломатического тупика, в который КНДР привела ее ракетно-ядерная программа.

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В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. 12 сентября СБ ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР.

В мае этого года Чо Сон Ху не исключила возможность диалога Пхеньяна и Вашингтона, если для этого будут созданы подходящие условия. Однако с тех пор ситуация на Корейском полуострове и в отношениях Пхеньяна и Вашингтона лишь обострилась.

Олег Бурмистров с 22 по 25 июля этого года посетил КНДР и провел переговоры, помимо прочего, и с Чо Сон Ху.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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