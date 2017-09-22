Глава СДПГ Шульц назвал решение НАТО о повышении расходов до 2% неправильным

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БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц раскритиковал принятое три года назад на саммите НАТО в Уэльсе решение о повышении расходов альянса на оборону до 2%. Об этом он заявил в пятницу в эфире общественной телерадиокомпании ARD.
"Я считаю это решение неправильным", - сказал кандидат от социал-демократов на пост канцлера на предстоящих выборах в Бундестаг.
По его словам, для Германии это означает увеличение оборонного бюджета на €25-30 млрд в год при нынешних €35 млрд. "Я против", - подчеркнул политик.
В то же время он признал, что в последние годы бюджет министерства обороны ФРГ сокращался, причем обвинил он в этом нынешнего и предыдущего министров, которые представляют консервативный блок Ангелы Меркель, ключевого оппонента СДПГ на выборах. "Нам нужно больше денег и оснащения для Бундесвера, но не массивное вооружение", - пояснил Шульц.
На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры всех стран альянса решили в обязательном порядке в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В этом году, помимо США, только пять государств НАТО потратят более 2% своего национального ВВП на оборону.