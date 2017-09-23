AP: МВБ США сообщило властям более 20 штатов о попытках хакерского взлома на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США сообщило властям 21 американского штата о том, что хакеры пытались взломать их электронные системы во время прошлогодних президентских выборов, однако в большинстве случаев потерпели неудачу. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

По его данным, соответствующая информация была доведена до сведения в том числе властей штатов Алабама, Вашингтон, Вирджиния, Висконсин, Иллинойс, Колорадо, Мэриленд. Как отмечается, большинство штатов не были в курсе о попытках взлома до тех пор, пока им не сообщили об этом федеральные власти.

При этом МВБ не пояснило властям штатов, кто, по их мнению, мог стоять за кибератаками. Вместе с тем источники в ведомстве рассказали AP, что оно подозревает в этом хакеров, связанных с Россией.

Агентство отмечает, что в большинстве случаев проникнуть в электронные системы, имеющие отношение к избирательному процессу, не удалось. Из всех штатов лишь Иллинойс сообщил о том, что злоумышленники смогли проникнуть в компьютерную инфраструктуру.

Между тем агентство Reuters привело слова источника в МВБ, который рассказал о кибератаках на примере Висконсина. По его словам, якобы имеющие отношение к властям РФ хакеры "сканировали подключенную к интернету и связанную с выборами инфраструктуру" штата, "пытаясь, вероятно, обнаружить конкретные уязвимости", в том числе "получить доступ к регистрационным базам данных избирателей", однако такие попытки "оказались безуспешными".

Разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США осуществляет ФБР. Параллельные расследования проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США, а также назначенный минюстом спецпрокурор. Москва на самом высоком уровне неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.