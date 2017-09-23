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Reuters: в Белом доме не исключают возможность продления СНВ-3, несмотря на разлад с РФ

Международная панорама
23 сентября, 5:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, сентября. /ТАСС

По информации Reuters, один из представителей Белого дома заверил, что США ищут пути налаживания диалога с РФ и доверительных отношений, которых, по его словам, сейчас не наблюдается

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ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают оправданным и целесообразным Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), несмотря на существенную напряженность в отношениях с Россией. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявили журналистам представители Белого дома высокого ранга.

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По данным агентства, высказывания этих должностных лиц дают основания полагать, что США намерены придерживаться выполнения указанного соглашения и что Вашингтон может согласиться продлить его в 2021 году, когда истечет срок действия документа.

Согласно информации Reuters, один из представителей администрации также заверил, что американцы ищут пути налаживания диалога с Россией и доверительных отношений, которых, как он утверждал, сейчас у государств не наблюдается.

СНВ-3 был подписан президентами РФ и США 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу после его ратификации парламентами 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Срок действия документа составляет 10 лет.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов на прошлой неделе заявил в интервью газете "Коммерсантъ", что Москва готова обсуждать пятилетнее продление СНВ-3 при условии, что Вашингтон также допустит возможность его пролонгации.

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