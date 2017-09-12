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МИД РФ: Москва готова обсуждать продление договора СНВ-3 с США, но нужна взаимность

Политика
12 сентября, 22:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

По словам Михаила Ульянова, для начала разговора необходимо знать, что Вашингтон допускает возможность пятилетнего продления

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Москва готова обсуждать пятилетнее продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) при условии, что Вашингтон также допустит возможность его продления. Об этом заявил во вторник в интервью газете "Коммерсантъ" директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

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"В принципе ДСНВ, действующий до 2021 года, предусматривает возможность пятилетнего продления. У нас решения на этот счет однозначного не принято, но мы готовы рассматривать такую возможность, по крайней мере, обсуждать ее с американцами", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что "для начала разговора важно знать, что и Вашингтон допускает возможность пятилетнего продления". "Пока этого мы не наблюдаем", - констатировал он.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан президентами России и США 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу после его ратификации Советом Федерации и Конгрессом 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Срок действия документа составляет 10 лет.

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