Госдеп: Трамп в переговорах с РФ по Украине готов выстроить "сильную позицию"

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в переговорах с Россией по урегулированию на Украине готов выстроить "сильную позицию". Об этом в интервью изданию "Зеркало недели", рассказал спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер.

"Я думаю, что президент Трамп готов выстроить сильную позицию. Эта позиция базируется на трех факторах: поддержке существующих правил игры, поддержке общих принципов безопасности и защите национальных интересов США", - пояснил он.

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По словам Волкера, эту позицию не следует рассматривать как антироссийскую. "Я бы не рассматривал это как нечто антироссийское. Разве что Россия сделает выбор в пользу того, чтобы стать антагонистом Соединенных Штатов", - подчеркнул дипломат. Он добавил, что Трамп "хочет того, о чем и заявлял, - достичь взаимопонимания с Россией".

Спецпредставитель Госдепа высоко оценил профессионализм помощника президента России Владислава Суркова, который выступает его партнером по переговорному процессу. "Он производит впечатление человека хорошо подготовленного технически и технологически", - констатировал Волкер. Американский дипломат признал, что Сурков также может регулярно напрямую контактировать с президентом России. "Да, в отличие от Суркова, у меня нет возможности постоянно напрямую общаться с президентом. Но учитывая то, как структурирована американская система власти, у меня позиция эквивалентная позиции Суркова", - заключил он.

Ранее Волкер сообщал, что очередные переговоры с Сурковым могут пройти в октябре текущего года. До этого они встречались 21 августа. Помощник президента РФ тогда выразил удовлетворение состоявшейся беседой, назвав ее "полезной и конструктивной". По его словам, он и его собеседник согласились, что "текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию".