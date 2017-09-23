Меркель и Шульц завершают предвыборную кампанию

После президентской гонки в США, которая изобиловала скандалами, оскорблениями, всевозможными разоблачениями и информационными утечками, многие немецкие политики, в их числе и канцлер ФРГ Ангела Меркель, выражали надежду, что предвыборная борьба в Германии будет максимально корректной. Таковой она и получилась - спокойной, без видимого накала, где-то даже скучной. Меркель использовала свою излюбленную выжидательную тактику, стараясь не обострять ситуацию без повода, да и ее главный оппонент социал-демократ Мартин Шульц таких поводов главе консерваторов давал слишком мало.

Пик кампании

На протяжении последнего месяца оба кандидата выступали перед избирателями практически по несколько раз в сутки.

То на митингах, то в телестудиях, то в формате дебатов, то в формате ответа на вопросы. Социал-демократы все митинги Шульца транслировали в прямом эфире на своей страничке в Facebook, сопровождая речь кандидата в канцлеры синхронными субтитрами. Христианские демократы обошлись без такой медийности, но и без того, интервью Меркель, выступления по ТВ и на радио - все это было в наличии практически на ежедневной основе.

Основной упор в сети консерваторы сделали на критике в адрес Шульца. Любое его публичное выступление сопровождалось морем сообщений на официальной странице Христианско-демократического союза (ХДС) в "Твиттере", в которых опровергались тезисы оппонента от социал-демократов.

Заметным событием кампании стали очные телевизионные дебаты Меркель и Шульца 3 сентября. Согласно опросам, более убедительной на них была действующий канцлер - зрители посчитали, что ей удалось более структурно и понятно рассказать о повестке христианских демократов. А вот Шульц упрекнул канцлера впоследствии в том, что она уходила от ответа на его прямые вопросы, и потребовал повторить дуэль, но тщетно. "Мне приходится для своих выступлений заучивать два текста - один посвящен нашей повестке, а другой повестке ХДС, ведь Меркель сама вам этого не расскажет", - подшучивал Шульц.

Впрочем, ту теледуэль глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) все равно мог себе записать в актив, ведь он получил полтора часа эфирного времени, что стало для него большой роскошью. В целом он оставался в тени канцлера по понятным причинам - она помимо партийных и предвыборных обязанностей имеет еще и государственные, то есть встречается с мировыми лидерами, наносит визиты, проводит телефонные переговоры. Другими словами, канцлер постоянно была на виду, а Шульц нет.

По сути, Меркель за последние месяцы была вынуждена лишь однажды сыграть на опережение. Началось все с того, что в июне Шульц пригрозил не подписывать коалиционный договор с теми партиями, которые не поддержат легализацию однополых браков. Известно, что ХДС/ХСС этот законопроект блокировали на протяжении продолжительного времени, но уже на следующий день после слов Шульца Меркель неожиданно для всех проявила мягкость и сказала, что голосование по этой теме должно быть "вопросом совести" каждого парламентария. В скором времени Бундестаг однополые браки утвердил.

С одной стороны, социал-демократы своего добились, но, с другой, этот вопрос, который мог бы принести социал- демократам дополнительные очки перед выборами, был полностью снят с повестки еще летом.

В субботу канцлер провела митинг в своем избирательном округе на севере Германии - в городе Грайфсвальд, Шульц - на западе страны в Ахене. В своих последних в рамках предвыборных кампаний выступлениях оба политика повторили свои прежние тезисы. Они говорили о необходимости улучшать условия труда, повышать внутреннюю безопасность, бороться с нелегальной миграцией. Оба лидера призвали электорат во что бы то ни стало прийти в воскресенье на избирательные участки и отдать свой голос, чтобы не дать шанса правым популистам из "Альтернативы для Германии" пройти в Бундестаг.

Дайджест последних месяцев

Предвыборную борьбу Меркель начала, пусть и условно, в декабре прошлого года, произошло это на съезде Христианско- демократического союза в городе Эссен. На тот момент такого единодушия в рядах ХДС, как сейчас, не было и в помине, а с главой ХСС Хорстом Зеехофером у канцлера и вовсе был открытый конфликт. Всему виной неоднозначная миграционная политика правительства, в результате которой избиратели начали перебегать от консерваторов к правым популистам из "Альтернативы для Германии".

В этих условиях глава ХДС произнесла на съезде сильную речь, пронизанную в меру жесткой правой риторикой и попросила однопартийцев о поддержке. Она продемонстрировала, что готова ужесточать тон, когда надо, и убедила соратников. Меркель переизбрали в должности председателя партии, пусть и с одним из худших результатов в истории, и открыли ей путь к четвертому по счету канцлерскому сроку. Предвыборная гонка началась как страшный сон - спустя две недели исламист Анис Амри совершил теракт на рождественском рынке в Берлине.

Выждав, пока оппоненты определятся со стратегией и кандидатом на предстоящую кампанию, Социал-демократическая партия Германии произвела масштабные перестановки в своих рядах. 24 января 2017 года на пост председателя СДПГ был выдвинут бывший председатель Европарламента Мартин Шульц. Экс-глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер был выдвинут в президенты, а его прежнюю должность министра иностранных дел занял Зигмар Габриэль.

Такая встряска обернулась для "красных" (цвет, который в немецкой политической традиции закреплен за партией - прим. ТАСС) стремительным ростом политических рейтингов - на стыке января и февраля социал-демократы сенсационно сравнялись по популярности с партией Меркель. Тогда политологи и СМИ в поисках емкого термина для всего происходящего во внутренней политике остановились на словосочетании "эффект Шульца". Данный термин как нельзя лучше описывал растущую популярность СДПГ, ведь Шульц на тот момент даже не имел возможности развернуто рассказать обществу о своих взглядах на насущные вопросы внутренней и международной политики, а работа над программой, с которой социал-демократы собирались идти на выборы, только велась. Вопрос был в том, насколько долгосрочен будет этот эффект, сможет ли лидер социал-демократов извлечь дивиденды и конвертировать социологические успехи в политические.

"Эффект Шульца" был краткосрочным

Как выяснилось, эффект был действительно временным и его действие закончилось в апреле-мае, когда СДПГ проиграла консерваторам выборы в трех регионах.

26 марта СДПГ уступила ХДС в федеральной земле Саар, 7 мая в - Шлезвиг- Гольштейне, но самое болезненное поражение "красные" потерпели 14 мая в Северном Рейне - Вестфалии. Разумеется, в условиях предвыборной борьбы неудачи всей партии проецировались на Мартина Шульца, главного оппонента Меркель. С того момента ни социал-демократы, ни Шульц свои рейтинги так и не выправили.

Нужно сказать, что Меркель умело распорядилась нестабильной обстановкой в мире: на Ближнем Востоке идет война с террористами, Европейский союз на фоне роста популярности популистов лишился Великобритании, в США президентом стал Дональд Трамп, которого в Европе считают человеком далеким от идеалов свободного общества, не удается урегулировать кризис на Украине. Германского канцлера и раньше - еще во время финансовых неурядиц в Греции - называли якорем европейской стабильности. Можно сказать, что рейтинги в настоящее время отражают не только популярность Меркель, но и нежелание немцев идти на эксперименты в столь неопределенных условиях. На фоне всего происходящего она выглядит убедительней Шульца.

Антон Долгунов