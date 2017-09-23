AFP: в Монако освобожден экс-министр, задержанный по делу, связанному с Рыболовлевым

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Департамента юридических услуг Княжества Монако (министр юстиции) Филипп Нармино, задержанный в пятницу полицией, в субботу был освобожден из-под стражи. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники, близкие к следствию.

"На данный момент никаких обвинений [Нармино] не предъявлено", - указали источники AFP.

Экс-министр юстиции Монако был задержан полицией княжества в пятницу и помещен под стражу. Как указали в прокуратуре Монако, 19 сентября было открыто уголовное производство в отношении неустановленного лица в связи с подозрениями в торговле влиянием.

Прокуратура указала в своем заявлении, что "следователи провели 19 сентября в Монако целый ряд обысков в рамках ведущегося расследования". По данным крупнейшей региональной газеты Nice-Matin, обыски были проведены как в квартире Нармино, так и в его рабочем офисе. "Примечательно, что Нармино был арестован накануне его выхода на пенсию, который должен состояться 23 сентября", - отмечала также газета.

Пост министра юстиции Монако Филипп Нармино покинул 14 сентября. О своем уходе он объявил через несколько часов после развернутой публикации газеты Le Monde, в которой утверждалось, что чиновник получал подарки от российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева и гостил в его швейцарской резиденции.

Как считает Le Mond и ряд других французских зданий, российский олигарх и его окружение оказывали сильное давление на следственные органы и полицию Монако с тем, чтобы направить в выгодное им русло следственные действия по тяжбе со швейцарским предпринимателем Ивом Бувье.

Рыболовлев обвиняет арт-дилера Бувье в том, что тот необоснованно завышал цены на проданные ему 37 картин крупнейших художников начала XX века, что обошлось ему в финансовые потери размером около €1 млрд. Бувье, со своей стороны, заявил недавно о "сговоре" Рыболовлева с юстицией Монако с тем, чтобы та быстро провела его задержание на территории страны и выдвинула против него обвинения.