СМИ: Япония планирует разместить американские комплексы ПРО для защиты от КНДР

ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность размещения американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на западном побережье страны - со стороны Японского моря. Об этом в воскресенье сообщила газета Asahi.

По данным издания, развертывание этих комплексов может быть завершено к 2023 году. Газета отмечает, что комплексы могут быть размещены на двух из многочисленных военных баз Сил самообороны Японии на западном побережье страны.

Правительство Японии в настоящее время рассматривает возможность приобретения комплексов ПРО Aegis Ashore. Японское минобороны уже запросило рекордный по объему бюджет на следующий финансовый год (начинается 1 апреля 2018 года) в связи с обострением обстановки на Корейском полуострове. Предполагается, что часть средств пойдет на покупку этих комплексов. По мнению экспертов, для защиты всей территории Японии от возможного ракетного удара или падения баллистической ракеты достаточно двух таких установок, каждая из которых стоит около 80 млрд иен (около $728 млн).