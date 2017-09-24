Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Япония планирует разместить американские комплексы ПРО для защиты от КНДР

Международная панорама
24 сентября, 6:24 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 24, сентября. /ТАСС

По данным издания, развертывание установок Aegis Ashore может быть завершено к 2023 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность размещения американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на западном побережье страны - со стороны Японского моря. Об этом в воскресенье сообщила газета Asahi.

Смотрите также

Силы самообороны Японии. Досье

По данным издания, развертывание этих комплексов может быть завершено к 2023 году. Газета отмечает, что комплексы могут быть размещены на двух из многочисленных военных баз Сил самообороны Японии на западном побережье страны.

Правительство Японии в настоящее время рассматривает возможность приобретения комплексов ПРО Aegis Ashore. Японское минобороны уже запросило рекордный по объему бюджет на следующий финансовый год (начинается 1 апреля 2018 года) в связи с обострением обстановки на Корейском полуострове. Предполагается, что часть средств пойдет на покупку этих комплексов. По мнению экспертов, для защиты всей территории Японии от возможного ракетного удара или падения баллистической ракеты достаточно двух таких установок, каждая из которых стоит около 80 млрд иен (около $728 млн).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНДР назвал Трампа неуравновешенным и пригрозил США "неизбежным" ракетным ударом
2
Рябинский: Кудряшов имел шансы, но поединок с Дортикосом все равно завершился бы нокаутом
3
Трамп заявил, что КНДР "не протянет слишком долго"
4
В Германии пройдут выборы в Бундестаг
5
Глава МИД Ирака призвал ядерные державы помочь с созданием атомного реактора
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Бомбардировщики США пролетели рядом с демилитаризованной зоной у границ КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама