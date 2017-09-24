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Трамп заявил, что КНДР "не протянет слишком долго"

Международная панорама
24 сентября, 6:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, сентября. /ТАСС

Так президент США отреагировал на выступление главы МИД КНДР на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/Chris Kleponis/POOL

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. КНДР не сможет долго просуществовать, если глава МИД республики Ли Ён Хо, выступая в субботу на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, выражал позицию руководства страны. Такое мнение вечером того же дня озвучил президент США Дональд Трамп.

"Только что слушал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты (лидера КНДР Ким Чен Ына - прим. ТАСС), то слишком долго они не протянут", - написал Трамп в своем Twitter.

Ли Ён Хо заявил, что КНДР стремится обеспечить военный паритет с Соединенными Штатами, а ядерные силы Пхеньяна являются исключительно средством сдерживания. При этом министр призвал США и союзников "дважды подумать", прежде чем устраивать военные провокации против его страны.

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