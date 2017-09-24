Трамп заявил, что КНДР "не протянет слишком долго"

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ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. КНДР не сможет долго просуществовать, если глава МИД республики Ли Ён Хо, выступая в субботу на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, выражал позицию руководства страны. Такое мнение вечером того же дня озвучил президент США Дональд Трамп.
"Только что слушал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты (лидера КНДР Ким Чен Ына - прим. ТАСС), то слишком долго они не протянут", - написал Трамп в своем Twitter.
Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017
Ли Ён Хо заявил, что КНДР стремится обеспечить военный паритет с Соединенными Штатами, а ядерные силы Пхеньяна являются исключительно средством сдерживания. При этом министр призвал США и союзников "дважды подумать", прежде чем устраивать военные провокации против его страны.