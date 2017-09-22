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Трамп договорился с лидерами Южной Кореи и Японии довести давление на КНДР до предела

Международная панорама
22 сентября, 5:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, сентября. /ТАСС

Лидеры трех стран призвали другие государства делать то же самое

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ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил в четверг с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ ситуацию вокруг КНДР, на фоне чего лидеры договорились мобилизовать усилия, чтобы довести давление на Пхеньян до предела. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном по итогам встречи.

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"Лидеры заявили о приверженности имплементации в полной мере резолюции 2375 Совбеза ООН (предусматривает ужесточение санкций против Пхеньяна - прим. ТАСС), а также договорились работать с другими странами, чтобы добиться этой цели. Они условились мобилизовать все имеющиеся средства, чтобы довести до предела давление на Северную Корею. Лидеры призвали другие государства делать то же самое", - отмечается в документе.

В нем утверждается, что "провокационные действия Северной Кореи лишь сплотили [три] государства". "Наконец, они договорились работать в тесном сотрудничестве для подготовки визита президента Трампа в Японию и Республику Корею позднее в этом году", - заключил Белый дом.

Трехсторонняя встреча лидеров США, Южной Кореи и Японии состоялась в четверг на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН. Перед ней президент США объявил о подписании исполнительного указа о расширении полномочий Министерства финансов США для оказания санкционного давления на КНДР.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Мун Чжэ Ин Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
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