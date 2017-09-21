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Трамп расширил полномочия минфина США по введению новых санкций против КНДР

Международная панорама
21 сентября, 23:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, сентября. /ТАСС

Президент США заявил, что Пхеньяну "слишком долго позволялось злоупотреблять международной финансовой системой" для программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп подписал в четверг указ, который расширяет полномочия министерства финансов США по введению новых санкций против КНДР и тех, кто оказывает Пхеньяну помощь в различных отраслях экономики, в частности в торговом и финансовом секторах.

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Глава вашингтонской администрации заявил, что "Северной Корее слишком долго позволялось злоупотреблять международной финансовой системой с целью получения помощи в деле финансирования своих программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет". "Указ предоставляет новые эффективные инструменты. Но я хочу быть откровенным, он нацелен только против одной страны - Северной Кореи", - заметил Трамп перед встречей с лидером Республики Корея Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Нью-Йорке.

Президент США пояснил, что его новый исполнительный указ позволит "отрезать источники дохода", благодаря которым Пхеньян получает средства на разработку "самых смертоносных вооружений из всех, что известны человечеству".

"Сегодня я объявляю о новом исполнительном указе, который серьезно расширит наши полномочия для оказания давления на лица, компании и финансовые институты, способствующие торговле с Северной Кореей", - сказал глава Белого дома.

Запреты на въезд и полномочия Минфина

Как отмечается в распространенной Белым домом документации, новые санкции могут коснуться любого, кто ведет торговлю с КНДР, поставляет туда технологии или предоставляет какие-либо услуги. Минфин получит право вводить ограничения против партнеров Пхеньяна в многих других сферах. Эти меры также призваны нарушить почтовое и грузовое сообщение КНДР с другими странами.

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Глава финансового ведомства теперь также может "блокировать любые денежные средства, поступающие из/в и проходящие через [банковские] счета, связанные с Северной Кореей и находящиеся в Соединенных Штатах или принадлежащие гражданам США". Постановление также предоставляет полномочия министру финансов США - после консультаций с госсекретарем - вводить ограничения в отношении лиц, связанных с промышленностью, транспортной отраслью или занимающихся импортом или экспортом в КНДР. Вводится 180-дневный запрет на посещение США самолетами и судами, побывавшими на территории КНДР.

Трамп подчеркнул, что постановление "позволит министерству финансов по своему усмотрению вводить санкции против любого иностранного банка, который осознанно проводит или содействует значительным торговым сделкам с Северной Кореей". "Иностранные банки столкнутся с очевидным выбором: вести бизнес с Соединенными Штатами или содействовать торговле с попирающим законы режимом [лидера Ким Чен Ына] в Северной Корее, - указал американский лидер. - Режим больше не может рассчитывать на то, что другие будут способствовать его торговой и банковской деятельности. <...> Режим уже не может рассчитывать на содействие в деле проведения своих торговых и банковских операций".

При этом Трамп по-прежнему не исключает возможности переговоров с Пхеньяном. "Почему нет?" - ответил глава государства на вопрос журналистов.

Введение Вашингтоном санкций означает запрет для американских граждан и компаний вести какие-либо дела с внесенными в черные списки физическими или юридическими лицами, а также замораживание их активов в банковской системе США, если таковые будут обнаружены.

Министр финансов об указе

Спустя несколько часов после того, как Трамп объявил о подписании исполнительного указа, министр финансов Стивен Мнучин провел брифинг для журналистов, в котором прокомментировал документ и ответил на ряд вопросов. В частности, ему был задан вопрос, "почему США думают, что новые санкции будут действовать, если прежние провалились". "Я не считаю, что другие санкции провалились, однако эти [новые] рестрикции являются очень существенными", - ответил он.

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Министр также выступил с призывом ко всем странам мира "присоединиться к США и прекратить все торговые и финансовые связи с Северной Кореей с тем, чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова". Отдельно он обратил внимание на то, что Соединенные Штаты намерены "призывать Россию делать больше" в деле оказания давления на КНДР.

Мнучин пояснил, что теперь минфин наделен полномочиями "не только вводить санкции против отдельных лиц или организаций, но и блокировать любые операции с любым финансовым институтом в любой точке мира, который взаимодействует с лицами, находящимися под санкциями". Он подтвердил, что Вашингтон намерен вводить ограничения против северокорейских компаний и лиц во всем мире.

А как с Китаем?

Во время встречи с репортерами глава минфина не пояснил, против каких конкретно стран направлена новая стратегия. Ему был задан поясняющий вопрос, не направлен ли подписанный Трампом документ преимущественно против Пекина. "Это действие [подписание исполнительного указа] адресовано всем, оно не адресовано преимущественно Китаю. Мы работаем с ними [с Пекином] в тесном сотрудничестве", - ответил руководитель американского Минфина.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, включающий оружейное эмбарго, запрет на поставки в страну авиационного топлива и на закупку северокорейского угля, железной руды, стали, морепродуктов и других товаров.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Абэ, Синдзо Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
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