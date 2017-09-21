Пенс назвал существование ядерного оружия у КНДР неприемлемым для США

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. США не намерены смиритьcя с существованием ядерного оружия у КНДР. Об этом заявил в четверг в интервью телекомпании Fox News вице-президент США Майкл Пенс.

"Мы не желаем военного конфликта, - отметил он. - Но президент Трамп дал ясно понять в своем выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что все возможности остаются открытыми и что мы просто не собираемся смириться с тем, что режим-изгой в Пхеньяне получает пригодные к использованию ядерные вооружения, которые могут быть установлены на баллистические ракеты и угрожать народу США или нашим союзникам".

Во вторник Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР.