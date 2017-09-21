Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенс назвал существование ядерного оружия у КНДР неприемлемым для США

Международная панорама
21 сентября, 20:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС

При этом вице-президент США отметил, что Вашингтон не желает военного конфликта

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. США не намерены смиритьcя с существованием ядерного оружия у КНДР. Об этом заявил в четверг в интервью телекомпании Fox News вице-президент США Майкл Пенс.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

"Мы не желаем военного конфликта, - отметил он. - Но президент Трамп дал ясно понять в своем выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что все возможности остаются открытыми и что мы просто не собираемся смириться с тем, что режим-изгой в Пхеньяне получает пригодные к использованию ядерные вооружения, которые могут быть установлены на баллистические ракеты и угрожать народу США или нашим союзникам".

Во вторник Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Генассамблея ООН - 2017 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Страны
КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
2
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
3
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
4
США определились со стратегией развития отношений с Россией
5
"Лаборатория Касперского": вирус для Android крадет данные карт с помощью спецфункций
6
Трамп на встрече с Порошенко заявил, что видит прогресс на Украине
7
Пентагон: РФ и коалиция во главе с США имеют три телефонные линии по Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама