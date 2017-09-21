Пенс назвал существование ядерного оружия у КНДР неприемлемым для США

Бинбанк стал вторым добровольцем на санацию через Фонд консолидацииЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:17
Валерий Хачатурян из ЦЭНКИ назначен директором филиала Роскосмоса на БайконуреКосмос 21 сентября, 20:11
Россия распространила в СБ ООН проект резолюции по зонам деэскалации в СирииПолитика 21 сентября, 19:53
Боксер Пакьяо может провести бой с КроуфордомСпорт 21 сентября, 19:51
Учитель: Российский оскаровский комитет справедливо выбрал "Нелюбовь"Культура 21 сентября, 19:46
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове унес жизни двух человекПроисшествия 21 сентября, 19:38
"Лаборатория Касперского": вирус для Android крадет данные карт с помощью спецфункцийЭкономика и бизнес 21 сентября, 19:31
Трамп объявил о расширении полномочий властей США по введению санкций против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 19:30
МИД РФ просчитывает действия на случай поставок США на Украину летального оружияПолитика 21 сентября, 19:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. США не намерены смиритьcя с существованием ядерного оружия у КНДР. Об этом заявил в четверг в интервью телекомпании Fox News вице-президент США Майкл Пенс.
"Мы не желаем военного конфликта, - отметил он. - Но президент Трамп дал ясно понять в своем выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что все возможности остаются открытыми и что мы просто не собираемся смириться с тем, что режим-изгой в Пхеньяне получает пригодные к использованию ядерные вооружения, которые могут быть установлены на баллистические ракеты и угрожать народу США или нашим союзникам".
Во вторник Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР.