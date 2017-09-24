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КНДР опубликовала видео якобы уничтожения американских бомбардировщиков и авианосца

Международная панорама
24 сентября, 11:13 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 24, сентября. /ТАСС

Видео начинается нарезкой фотографий выступления президента США Дональда Трампа и сопровождается надписью "безумец" на корейском языке

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ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. Видео, на котором смонтировано якобы уничтожение американских бомбардировщиков и истребителей, было опубликовано в воскресенье КНДР. Видеоролик появился на северокорейском сайте DPRK Today.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

Видео начинается с нарезки фотографий выступления президента США Дональда Трампа перед личным составом американской военной базы Эндрюс (в штате Мэриленд), которая сопровождается надписью "безумец" на корейском языке. Затем с добавлением графических эффектов идет демонстрация фотографий бомбардировщиков ВВС США B-1B и истребителей F-15C.

После этого следуют видеокадры реальных запусков северокейских ракет, которые якобы сбивают американские самолеты - наложенные поверх видео фотографии B-1B и F-15C. Аналогичным способом на видео демонстрируется уничтожение американского атомного авианосца "Карл Винсон" северокорейской подводной лодкой.

Видео появилось всего через несколько часов после того, как бомбардировщики ВВС США B-1B в сопровождении истребителей F-15C пролетели над водами к востоку от КНДР, приблизившись к самой северной границе демилитаризованной зоны. По словам представителя Пентагона, этот вылет стал "демонстрацией" того, что у президента США Дональда Трампа есть военные варианты действий для ликвидации любой угрозы.

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Персоны
Трамп, Дональд
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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