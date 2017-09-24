КНДР опубликовала видео якобы уничтожения американских бомбардировщиков и авианосца

Источник: в Израиле ожидают в октябре визита ШойгуМеждународная панорама 24 сентября, 12:06
Россияне Иванов и Созонов стали третьими на этапе Суперсерии по бадминтону в Токио в пареСпорт 24 сентября, 11:57
СМИ: большинство японцев не поддерживают намерение Абэ провести досрочные выборыМеждународная панорама 24 сентября, 11:50
Все билеты на домашний матч "Спартака" против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов проданыСпорт 24 сентября, 11:46
Артем Алексеев второй год подряд стал победителем Московского марафонаСпорт 24 сентября, 11:40
Следствие в Приморье приступило к проверке по факту гибели белухи в океанариумеПроисшествия 24 сентября, 11:39
Будогосский поддерживает решение арбитра назначить пенальти в матче "Спартак" - "Анжи"Спорт 24 сентября, 11:26
Максимов и Седова выиграли забег на 10 км в рамках Московского марафонаСпорт 24 сентября, 11:15
Без конкуренции: кубинец Дортикос нокаутировал россиянина КудряшоваСпорт 24 сентября, 11:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. Видео, на котором смонтировано якобы уничтожение американских бомбардировщиков и истребителей, было опубликовано в воскресенье КНДР. Видеоролик появился на северокорейском сайте DPRK Today.
Видео начинается с нарезки фотографий выступления президента США Дональда Трампа перед личным составом американской военной базы Эндрюс (в штате Мэриленд), которая сопровождается надписью "безумец" на корейском языке. Затем с добавлением графических эффектов идет демонстрация фотографий бомбардировщиков ВВС США B-1B и истребителей F-15C.
После этого следуют видеокадры реальных запусков северокейских ракет, которые якобы сбивают американские самолеты - наложенные поверх видео фотографии B-1B и F-15C. Аналогичным способом на видео демонстрируется уничтожение американского атомного авианосца "Карл Винсон" северокорейской подводной лодкой.
Видео появилось всего через несколько часов после того, как бомбардировщики ВВС США B-1B в сопровождении истребителей F-15C пролетели над водами к востоку от КНДР, приблизившись к самой северной границе демилитаризованной зоны. По словам представителя Пентагона, этот вылет стал "демонстрацией" того, что у президента США Дональда Трампа есть военные варианты действий для ликвидации любой угрозы.