В АдГ назвали результат выборов "политическим землетрясением"

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БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Фрауке Петри считает успех партии на парламентских выборах "политическим землетрясением".
"Невозможное стало возможным. Германия переживает небывалое политическое землетрясение. Так приступим же к делу!" - написала политик в Twitter в воскресенье вскоре после обнародования экзитполов.
Согласно подсчетам, АдГ, которая впервые будет представлена в Бундестаге, оказалась на третьем месте с 13,5% голосов. Таким образом, в германском парламенте впервые в современной истории будет представлена крайне правая политическая сила.
Ранее лидер партии Александер Гауланд пообещал объявить "охоту" на нынешнего канцлера Ангелу Меркель.