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Посол ФРГ: политика нового правительства Германии в отношении РФ не претерпит перемен

Международная панорама
24 сентября, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

По словам Рюдигера фон Фрича, Берлин стремится поддерживать хорошие отношения с Москвой

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Политика нового федерального правительства Германии в отношении Москвы не претерпит коренных перемен при любом исходе выборов в Бундестаг. Об этом заявил в воскресенье в эксклюзивном интервью ТАСС посол ФРГ в РФ Рюдигер фон Фрич после объявления первых данных экзитполов по итогам голосования.

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"У нас есть все основания для того, чтобы исходить из того, что политика нового федерального правительства в отношении России не будет отличаться от политики предыдущего кабинета, - отметил он. - Мы можем рассчитывать на преемственность и надежность. Мы заинтересованы в продолжении диалога для решения сложных проблем с учетом взаимно согласованных и обоюдно одобренных принципов, правил и договоренностей".

Дипломат подчеркнул стремление Берлина к поддержанию хороших отношений с Москвой, а также взаимную заинтересованность в поиске совместных решений актуальных проблем международной политики.

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