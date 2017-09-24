Посол ФРГ: политика нового правительства Германии в отношении РФ не претерпит перемен

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Политика нового федерального правительства Германии в отношении Москвы не претерпит коренных перемен при любом исходе выборов в Бундестаг. Об этом заявил в воскресенье в эксклюзивном интервью ТАСС посол ФРГ в РФ Рюдигер фон Фрич после объявления первых данных экзитполов по итогам голосования.

"У нас есть все основания для того, чтобы исходить из того, что политика нового федерального правительства в отношении России не будет отличаться от политики предыдущего кабинета, - отметил он. - Мы можем рассчитывать на преемственность и надежность. Мы заинтересованы в продолжении диалога для решения сложных проблем с учетом взаимно согласованных и обоюдно одобренных принципов, правил и договоренностей".

Дипломат подчеркнул стремление Берлина к поддержанию хороших отношений с Москвой, а также взаимную заинтересованность в поиске совместных решений актуальных проблем международной политики.